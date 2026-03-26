Опыт в дело: СИБУР развивает программу наставничества «Трудовое долголетие»

На «Нижнекамскнефтехиме» прошла стратегическая сессия по программе «Трудовое долголетие». Ее цель – сохранить ключевых специалистов и обеспечить преемственность между поколениями нефтехимиков.

В обсуждении приняли участие представители 17 предприятий СИБУРа – генеральные директора, главные инженеры, руководители центров компетенций и лидеры программы на местах. Главной темой стало формирование единой стратегии для всех организаций СИБУРа по углубленной интеграции опыта ветеранов отрасли в производственные процессы компании.

Программа «Трудовое долголетие» действует с 2023 года. Сейчас в ней задействованы более 140 экспертов, из них 46 – на «Нижнекамскнефтехиме». Участники программы помогают молодым специалистам осваивать профессию, участвуют в производственной деятельности и реализации крупных инвестиционных проектов – в том числе строительстве и пуске этиленового комплекса, производства гексена, АГХК и ДГП-2.

«Программа «Трудовое долголетие» дает новый взгляд на наставничество, раскрывает дополнительные возможности для опытных специалистов. Мы возвращаем на производство профессионалов с уникальной экспертизой и создаем условия, в которых они могут эффективно работать в современных реалиях, передавая знания молодому поколению. Сегодня на «Нижнекамскнефтехиме» из 10 тысяч сотрудников около 2,5 тысяч – молодежь. И именно в связке опыта старших, дерзости и амбиций молодых рождаются лучшие решения», – отметил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

К программе привлекаются как сотрудники предпенсионного возраста, так и ветераны, уже завершившие основную карьеру. Средний возраст участников на НКНХ составляет 62 года, самому возрастному – 74 года.

«Ключевые критерии отбора – уникальная экспертиза, накопленная десятилетиями с учетом специфики производств, и способность к наставничеству. Важно не только быть профессионалом, но и уметь эффективно передавать знания. Поэтому многие участники программы проходят подготовку корпоративных тренеров в “СИБУРИНТЕХ-НК”. Для компании это не просто способ закрыть кадровый дефицит, а возможность сохранить и передать уникальный опыт по конкретным технологическим, производственным и ремонтным вопросам. Ветераны помогают решать сложные производственные задачи, не допускать ошибок и снижать риски нештатных ситуаций, травматизма», – отметил руководитель «Трудового долголетия» на «Нижнекамскнефтехиме» Ирек Аглямов.

Экономический эффект программы уже заметен: предложения экспертов помогают снижать потери от простоев, повышать надежность оборудования и оптимизировать технологические процессы. При этом сами участники получают возможность продолжить профессиональную реализацию – на гибких условиях, с дополнительным соцпакетом и возможностью совмещать доход с пенсионными выплатами.

Один из участников программы – Мурат Ачилов, который проработал на НКНХ 30 лет и ранее занимал должность главного механика завода дивинила и углеводородного сырья. Сегодня он вновь работает на предприятии, но уже в роли наставника.

«Помогаю молодым коллегам в критических ситуациях по ремонту оборудования: насосов, компрессоров. Статическое, динамическое оборудование – все прошел, опыта наработано достаточно. Много полученных уроков с прохождением через аварийные ситуации. Нужно передать это молодым, чтобы не наступали на те же грабли, предвосхищали негативные события», – рассказал ветеран производства.

По итогам стратегической сессии компания приняла ряд решений по развитию программы. В частности, планируется выстроить единую вертикаль управления, привлечь экспертов к преподаванию в Школе начальников производств и расширить практики наставничества, включая работу со студентами профильных учебных заведений.

«Трудовое долголетие» должно стать мощным рычагом влияния на производственные процессы. Такие встречи нужны, чтобы сопоставить силы, откалибровать и сверить дорожные карты, измерить баланс ожиданий и поддержки», – отметила руководитель по управлению персоналом производственных предприятий СИБУРа Наталия Салий.

Фото предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»