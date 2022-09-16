Опыт татарстанской системы молодежной политики распространят на всю Россию

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) за два года направит в регионы 10 млрд рублей для реализации молодежной политики на местах. Программа «Регион для молодых» позволит внедрить единые стандарты в работу учреждений молодежной политики. Они разрабатывались на основе опыта нескольких субъектов Федерации, включая Татарстан, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Важно, что программа родилась из регионального опыта. С 2019 года в ряде регионов, а именно — в Тульской и Калининградской областях, Татарстане и на Ямале, такой комплексный подход уже используется и показал свою эффективность. Коллеги из этих субъектов вошли в состав рабочей группы и помогли нам создать стандарт», — сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

В Татарстане еще в 2018 году был сформулирован новый подход к работе с молодежью, основанный на принципе «ничего для молодежи — без молодежи». С этого момента был внедрен новый подход к реновации молодежных объектов. Функциональным заказчиком стали сами молодые люди. Они привлекаются к разработке концепции и принимают активное участие в общественных слушаниях, пояснил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов во время пресс-конференции и анонсировал новую программу.

«Молодежные центры нового формата — это современные пространства для образования, досуга, творчества молодежи, место, куда молодежь может прийти в любое внеучебное и внерабочее время, чтобы заняться творчеством, обучиться тому, что интересно и востребовано, реализовать собственные проекты, взаимодействовать с экспертами в разных областях, весело и интересно провести время, познакомиться и обменяться знаниями. На прошлой неделе такое молодежное пространство появилось в Лаишевском районе — открыли новый молодежный центр „Белогорье“. Там есть коворкинг с лекторием на 50 человек, универсальный спортивный зал для занятий йогой, танцами и другими фитнес-тренировками, конференц-зал, универсальные мастерские, киберзал, студия звукозаписи и медиацентр», — привел пример министр.

Он напомнил, что при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова с 2018 года реализуется республиканская программа капитального ремонта и укрепления материальной базы молодежных центров, в рамках которой уже отремонтировано 13 центров на общую сумму 920 млн рублей. В этом году в нее включены еще восемь объектов в семи районах РТ.

Министерство по делам молодежи Татарстана также утвердило стандарт деятельности молодежных центров, который потом представили на Конгрессе государственной молодежной политики с участием ученых и экспертов отрасли из 41 региона страны.

Продолжают работу и программы капитального ремонта подростковых клубов и детских оздоровительных лагерей. за три последних года в Татарстане отремонтированы 26 лагерей, в этом году планируется провести работы еще на 22 объектах.

В ежегодном конкурсе любой регион сможет представить и защитить разработанные программы комплексного развития молодёжной политики, а также получить софинансирование на развитие этой сферы. Подать заявку можно будет дважды, причем сразу с несколькими объектами инфраструктуры.

Для заявок участников конкурса существует несколько требований. Регистрация продлится до 7 октября. Средства должны быть направлены на создание системы непрерывного сопровождения и поддержки молодых, развитие инфраструктуры, в том числе сети молодежных центров, разработку новых интересных форматов, проектов, программ, услуг, применение современных клиентоориентированных и актуальных сервисов, создание контент-центров и повышение уровня компетенций профильных специалистов, а также эффективности их работы.