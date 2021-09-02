Опыт Татарстана в сфере IT-технологий может быть распространен на другие регионы

Опыт Татарстана в сфере IT-технологий может быть использован и в других регионах России. Об этом шла речь на прошедшем удаленно совместном совещании партии «Единая Россия» и Правительства РФ, где обсуждалась программа развития информационных технологий.

В мероприятии принял участие Председатель Государственного Совета РТ, секретарь Татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин. Он рассказал об опыте Татарстана в сфере цифровизации и проектах, направленных на поддержку работающих в IT-секторе предпринимателей, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В частности, во время дискуссии Фарид Мухаметшин заметил, что 2020 год серьезно поспособствовал развитию IT-индустрии. «В Татарстане на сегодняшний день более 3% от общей численности работающего населения республики трудится в системе IT-отрасли. Один из основных вопросов дальнейшего развития цифровизации — подготовка кадров. Мы в системе нашего проекта „Иннополис“ сегодня развиваем подготовку IT-технологов и смежников по этим новым направлениям деятельности в жизни страны», — заметил он.

«Мы ввели новую программу поддержки привлечения IT-компаний в республику „кITык“. Суть проекта — перенести всю эту большую, серьезную работу на сельские территории», — добавил Председатель Госсовета РТ и пояснил, что проект нацелен на выравнивание возможностей села и города.

Фарид Мухаметшин также предложил организовать учебу в сфере IT-технологий для специалистов исполкомов региональных отделений партии на базе Татарстана.

Секретарь Генерального совета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак допустил реализацию такой возможности. «Часть решений, которые в свое время были приняты в Татарстане в сфере высоких технологий, мы реализуем и в других регионах. Республика — признанный лидер в этих вопросах», — подчеркнул он.

Программа развития информационных технологий сформирована совместно с экспертами и представителями IT-сферы. Она включает десятки различных мер, среди которых — стимулирование использования отечественного ПО, снижение административной нагрузки на IT-компании, продвижение на зарубежных рынках отечественных IT-продуктов, формирование института IT-омбудсмена и так далее.

Пакет мер поддержки IT -отрасли, подготовленный депутатами «Единой России», будет направлен Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Ранее поручение о разработке соответствующих мер поддержки дал Президент Владимир Путин.