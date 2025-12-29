Опыт Татарстана в орошении полей был высоко оценен в Совете Федерации

На заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию директор ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз» Марс Хисматуллин представил сенаторам опыт РТ по развитию мелиоративного комплекса, а также выдвинул ряд законодательных инициатив в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз».

По словам Хисматуллина, за текущий год в Татарстане было построено и реконструировано 8 тыс. га орошаемых земель, а площадь произвесткованной почвы составила более 65 тыс. га. Кроме того, были проведены агролесомелиоративные мероприятия на площади более 3000 га. В результате орошения продуктивность пашни увеличивается в 3-4 раза, а также снижается вероятность получения неурожая из-за погодных условий.

Кроме того, Хисматуллин озвучил парламентариям ряд проблем правового характера в сфере мелиорации, сдерживающих развитие сферы, и подчеркнул готовность принять участие в их тестировании и расширении на территорию Поволжья.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев высоко оценил работу мелиоративной отрасли Татарстана, особо отметив совместную работу всех служб республики, благодаря которой Татарстан является лидером среди регионов России в этой сфере. Он поблагодарил мелиораторов за высокие результаты и значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.