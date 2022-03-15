Опыт Татарстана по созданию Минмолодежи распространят на другие регионы ПФО

По примеру Татарстана в регионах Приволжского федерального округа предложено создать органы по делам молодежи в качестве самостоятельных подразделений. Об этом на рабочем заседании председателей Молодежных парламентов ПФО сообщил заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

«Действительно, молодежная политика в Татарстане развивается стремительно. Здесь создано очень много молодежных центров и площадок для молодых людей. Опыт Татарстана предложено рассмотреть в том числе и другим субъектам Российской Федерации», — сказал спикер.

Машковцев добавил, что как минимум три региона уже откликнулись на предложенную инициативу. В них либо уже созданы органы по делам молодежи, либо планируется организовать их в ближайшее время.

Напомним, что основными задачами Минмолодежи РТ является развитие молодежной политики, социальная поддержка молодых людей, а также формирование всех условий для их всестороннего развития.