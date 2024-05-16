Опыт Татарстана по оздоровлению водных объектов представлен на форуме в Кронштадте

Опыт Татарстана по оздоровлению водных объектов представил сегодня на Международном форуме «День Балтийского моря» в Кронштадте министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Форум объединил около 700 участников из семи стран – Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Финляндии, Греции и Мьянмы.

«Только с 2014 года в рамках республиканской программы было проведено около 100 мероприятий по строительству или модернизации муниципальных очистных сооружений общей стоимостью 2 млрд рублей. С 2021 года, благодаря федеральному проекту “Оздоровление Волги” национального проекта “Экология”, мы приступили к реконструкции биологических очистных сооружений Казани, которые входят в топ 200 основных загрязнителей Волги. Общая стоимость работ – 7,6 млрд рублей. Реконструкция завершится в этом году и позволит нам выполнить показатель по снижению в три раза доли загрязненных сточных вод в реку Волгу», – рассказал Шадриков на сессии, посвященной нацпроекту «Экология», которая прошла в режиме видеоконференцсвязи.

Министр также сообщил о пилотном проекте Татарстана по рекультивации иловых полей, которая идет в тесной связке с реконструкцией очистных сооружений, что позволяет комплексно решить проблему. Напомним, иловые поля Татарстана за 50 лет гектаров накопили почти 4 миллиона кубометров осадков на площади 100. Некоторые карты достигали 8,5 м в глубину.

Подготовительная работа по рекультивации иловых полей начата с 2019 года по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. С 2021 года на объекте стартовали работы. На сегодня выполнено практически 67% работ.

На сессии опытом также работы поделились представители Республика Карелия, Волгоградской и Калининградской областей, сообщили в Минэкологии РТ.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».