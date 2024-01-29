Опыт Татарстана по маркировке пива будет тиражирован по всей стране

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В эксперименте по обеспечению прослеживаемости передвижения пивной продукции с передачей информации в государственную информационную систему принял участие Татарстан в 2023 году. Работа по мониторингу слабоалкогольной продукции будет продолжена и в 2024 году. Об этом сообщил руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов на итоговой коллегии в Казани.

«В прошлом году мы продолжили активно использовать информационный ресурс ЕГАИС. При этом в республике, как и по всей стране, продолжала внедряться государственная информационная система мониторинга товаров — ГИС МТ «Честный знак», которая планирует в 2024 году полный охват пивного сегмента алкогольного рынка», — отметил он.

Спикер отметил, что информационная система должна стать эффективным инструментом для выявления и пресечения нарушений.

«В этом году для нас будет приоритетной задачей обеспечение полной прослеживаемости в ГИС МТ «Честный знак» производства и оборота пивной продукции. Мы продолжим участие в федеральном пилотном эксперименте по маркировке пивной продукции на территории республики», — заметил спикер.

Эксперимент будет завершен в этом году и в дальнейшем будет тиражирован по всей стране. Итоговая коллегия Госалкогольинспекции РТ проходит сегодня в Учебном центре ФАС в Казани с участием первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина.