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Опыт Татарстана по маркировке пива будет тиражирован по всей стране
В эксперименте по обеспечению прослеживаемости передвижения пивной продукции с передачей информации в государственную информационную систему принял участие Татарстан в 2023 году. Работа по мониторингу слабоалкогольной продукции будет продолжена и в 2024 году. Об этом сообщил руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов на итоговой коллегии в Казани.
«В прошлом году мы продолжили активно использовать информационный ресурс ЕГАИС. При этом в республике, как и по всей стране, продолжала внедряться государственная информационная система мониторинга товаров — ГИС МТ «Честный знак», которая планирует в 2024 году полный охват пивного сегмента алкогольного рынка», — отметил он.
Спикер отметил, что информационная система должна стать эффективным инструментом для выявления и пресечения нарушений.
«В этом году для нас будет приоритетной задачей обеспечение полной прослеживаемости в ГИС МТ «Честный знак» производства и оборота пивной продукции. Мы продолжим участие в федеральном пилотном эксперименте по маркировке пивной продукции на территории республики», — заметил спикер.
Эксперимент будет завершен в этом году и в дальнейшем будет тиражирован по всей стране. Итоговая коллегия Госалкогольинспекции РТ проходит сегодня в Учебном центре ФАС в Казани с участием первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина.
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