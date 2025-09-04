Опыт Татарстана по использованию ИИ при проверках бизнеса рекомендован к тиражированию



Опыт Татарстана по использованию нейросетей при проведении проверок бизнеса получил положительную оценку и рекомендован Минэкономразвития России для тиражирования в остальных регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В республике создан чат-бот, который помогает бизнесу подготовиться к проверкам и научиться эффективному взаимодействию с контролирующими органами. Его разработали в рамках системной работы по снижению административного давления на бизнес, которая осуществляется по распоряжению Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Теперь проект рекомендован к внедрению в других субъектах Федерации в качестве эффективного инструмента, полностью соответствующего задачам и методологии федеральной политики в сфере контрольно-надзорной деятельности.

Еще с 2018 года в Татарстане работает цифровая платформа «Проверенный бизнес» (provbiz.ru). Она предназначена для оперативного информирования субъектов предпринимательства о действующих требованиях законодательства в сфере контрольной (надзорной) деятельности. Портал, созданный по инициативе Минэкономики РТ совместно с прокуратурой республики, предоставляет предпринимателям бесплатный доступ к полезным сервисам и знаниям, позволяющим эффективно подготовиться к взаимодействию с контролирующими органами.

Для удобства пользователей на портале запущен умный чат-бот. Цифровой помощник создан в ответ на запрос, исходивший от бизнес-сообщества республики. В режиме реального времени он предоставляет информацию о требованиях контролирующих органов, консультирует по правовым аспектам ведения бизнеса и помогает пройти все этапы проверки.

Помимо прочего, сервис даст знать о запланированных контрольных мероприятиях в текущем году и порядке их проведения. С его помощью бизнесмен может подготовиться к предстоящей проверке, получить алгоритм действий во время надзорного мероприятия и обоснование представления документов, которые запрашивает инспектор.

Министерство экономики Татарстана планирует в дальнейшем совершенствовать и развивать функционал чат-бота, учитывая обратную связь от пользователей и изменения в законодательстве.