Представители ООН используют опыт Татарстана по доставке гуманитарной помощи в Афганистан

Фото: ИА " Татар - информ"

Представители международных организаций, используя опыт казанского благотворительного патриотического фонда мусульман России, начали оказывать адресную помощь жителям северных провинций Афганистана. Так, на днях представители ООН завезли адресную помощь в Хайратон, рассказал журналисту ИА «Татар-информ» генеральный директор фонда Рустам Хабибуллин.

«Такое включение международных организаций в адресное распределение гуманитарной помощи, конечно, радует. Представителям фонда, чтобы из Кабула привезти на север груз, нужно проехать 500 км через афганские перевалы. Тогда как из Хайратона радиусом в 100 км можно обхватить все нуждающиеся уезды», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, главное, что отмечает и Правительство Афганистана, — доставки стали носить целевой характер. Ведь пока неизвестно, что происходит с гуманитарной помощью, которая доставляется различными организациями на общих основаниях, и как она распределяется. «А целевая передача помощи с нашей стороны фиксируется на фото и видео, а также делимся в соцсетях. Теперь такой контроль за передачей гуманитарной помощи стали использовать и представители ООН», — добавил Хабибуллин.

Также он отметил, что Правительство Афганистана полностью поддерживают акции фонда. Получена соответствующая разрешительная документация, в частности от Министерства по гуманитарным вопросам и делам беженцев и МЧС. Также они направили письма в управление социального развития и гуманитарных вопросов провинции Афганистана.

«На сегодняшний день в центральные больницы провинций и национальным общинам сотрудниками фонда передано 48 тыс. упаковок медикаментов. Кроме того, 3660 упаковок доставлено в девять уездов, где проживает община татар», — уточнил гендиректор патриотического фонда мусульман России.

Он отметил, что гуманитарной помощи, доставляемой в Афганистан, по-прежнему катастрофически мало. Только по данным фонда, только за последние два месяца от голода и болезней погибли 83 ребенка из татарских семей страны. Статистики гибели взрослого населения практически никто не ведет.

«Фонд старается бороться за жизнь каждого ребенка, независимо от национальности. Делаем все возможное и невозможное. Погодная ситуация осложняет доставку в северные регионы Афганистана. Перевалы переметает снегом, и они становятся непроходимыми. Несмотря на это наши сотрудники и активисты продолжают доставлять помощь», — заявил Рустам Хабибуллин.