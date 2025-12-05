Опыт РТ в организации детского отдыха получил признание во всей России

С 1 по 3 декабря 2025 года, в рамках реализации нацпроекта «Молодежь и дети», прошла V межрегиональная конференция «Московские диалоги – 2025», которая нацелена на развитие контактов между детскими лагерями и их возможными государственными и частными партнерами.

Организатором мероприятия выступила межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху». Татарстан на конференции представляли директора соответствующих республиканских центров. Участники обсудили ключевые темы касательно современных детских лагерей, в том числе коммуникацию с родителями, модернизацию инфраструктуры и устойчивое финансирование.

Директор республиканского центра «Лето» Нина Шимина выступила с докладом о взаимодействии с родительским сообществом: «Работа различного формата в конечном итоге направлена на повышение прозрачности работы лагерей, доверия родителей и качества услуг по организации оздоровления и отдыха детей и подростков. По итогам летней оздоровительной кампании 2025 года была организована масштабная обратная связь. Мы получили 11 000 родительских откликов, из них 97% положительных».

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась церемония награждения национальной премией в сфере детского отдыха «Признание». Почетный знак «Профессионалу» от РТ получили директор республиканского центра «Лето» Нина Шимина и директор городского центра «Ял» Константин Крайнов.

По итогам конференции будет подготовлена Резолюцию, которая будет направлена губернаторам субъектов РФ, а также в профильные органы власти, в том числе депутатам Госдумы и в Совет Федерации.