Опыт развития Казанской агломерации опишут в книге по сервейингу и сохранению наследия

Подготовку и выпуск книги «Казанская агломерация: сервейинг и сохранение наследия» обсудили в Доме приемов в Казани с помощником Раиса Татарстана Олесей Балтусовой, первым заместителем директора Института пространственного планирования республики Максимом Викулиным, руководителем направления по вопросам мониторинга градостроительной деятельности Максимилианом Гостевым, представителями Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Агентства инвестиционного развития республики, исполнительного комитета Казани, Института развития города, а также районов Татарстана, входящих в Казанскую агломерацию. На мероприятии также присутствовали представители девелоперов.

Ранее Рустам Минниханов согласовал общую концепцию издания и приветственное слово к книге о развитии Казанской агломерации.

«Сегодня выросло новое поколение профессионалов, им необходимо понимать истоки наших решений, поэтому считаю, что данное издание будет полезно как навигационный материал и станет настольной книгой в работе над перспективными проектами нашего региона, которые приведут нас к новым победам», — говорится в приветственном слове Раиса Татарстана.

Помощник Раиса РТ Олеся Балтусова рассказала, что выход книги запланирован на март.

«Начиная подготовку ко II Международному форуму „Ребус 2024: агломерации-миллионники“, мы с удовольствием согласились помочь в издании и принять участие в создании этой книги, которая готовится здесь, в группе компаний ASG. Она должна отразить исторический опыт по сервейингу, наработки по мастер-плану, а также наши животрепещущие темы: историко-культурный каркас, туристический каркас, природный каркас», — сообщила Балтусова.

Основной темой обсуждения также стал сервейинг и его роль в развитии Татарстана.

«В издании будет раскрыта история принципов сервейинга, которые формировались еще с 2000-х годов, когда плотно занимались проблематикой вывода предприятий из кризиса в рамках государственной политики Правительства РТ, работали над методологией вовлечения в оборот неэффективно используемого имущества, тогда вырабатывались лучшие практики и стандарты, которые сегодня привели к развитию Татарстана. Эти методологии позволили сформировать и разработать принципы развития территорий. Сегодня — новый виток. Издание призвано систематизировать и актуализировать полученный опыт», — рассказал в начале встречи генеральный директор ASG Роберт Хайруллин.

Участники встречи в Доме приемов также обсудили принципы и стратегию развития Казанской агломерации — профессиональные подходы к управлению территориями и сохранение историко-культурного наследия, поговорили о природном ландшафте, а также о туризме на территории агломерации, не умалчивая и о проблемах. Например, о маятниковой миграции — ежедневных перемещениях людей на работу из пригорода в город с возвращением к месту проживания. Это регулярно создает транспортный коллапс на подъездах к Казани и выездах из нее.

Планировать все мероприятия по развитию нужно, используя опыт, который Татарстан имеет в сервейинге, выразил уверенность один из спикеров мероприятия — директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов.

«Если мы хотим получить в результате не только экономический эффект, но и сбалансированное развитие территорий, избежать градостроительных ошибок, важно системно и комплексно подойти к планированию территорий, не отдавать этот процесс на откуп застройщикам и не ожидать от них „чуда“. Наоборот, нужно организовать процесс подготовки участков под освоение с четкими правилами и критериями, закрепленными документами (ППТ). Это, с одной стороны, позволит сократить инвестиционный цикл, с другой стороны — власти и население получат гарантии, что реализуемые проекты будут во благо с необходимым для людей балансом функций, строительство будет увязано с созданием социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Нужно понимать, где мы будем строить жилье. Если у республики есть план по ежегодному вводу в эксплуатацию более 3 млн кв. метров жилья, а распланированных территорий у нас, например, на 10 млн кв. метров, то через три года эти ресурсы закончатся. Необходимо выявить точки роста на десять и более лет вперед и привязывать к этим планам по строительству жилья документы территориального планирования. Нельзя забывать и про создание рабочих мест на данных территориях», — сказал Аисов.

В качестве примера он привел проект комплексного освоения территорий «Восточная дуга» и, в частности, проект «Яблоневые сады», где институт Генплана Москвы при участии директора Института пространственного планирования РТ Олега Григорьева провел весь цикл анализа и подготовки документации по планировке территорий. В результате были подготовлены образцовые проекты, по аналогии с которыми будет готовиться документация для всей агломерации.

На встрече также было отмечено, что Управление архитектуры и градостроительства Казани аккумулирует и формирует требования к проектам на основе интересов жителей развиваемых территорий, причем это касается и проекта «Яблоневые сады».

В продолжение темы заместитель директора Института пространственного планирования Татарстана Максим Викулин изложил основные выводы и предложения, сформированные по итогам разработки мастер-плана. В нем определены точки роста и развития Казанской агломерации до 2050 года с выделением зон под перспективную жилую и производственно-складскую застройку, а также планируемое развитие рекреационных зон и туристических маршрутов на основе карты объектов культурного наследия.

Викулин сообщил, что во время его работы в институте Генерального плана Москвы совместно с коллегами из Управления архитектуры он проводил комплексную работу по «Восточной дуге», куда входит и проект «Яблоневые сады».

«Проект отличается комплексностью, там учтено не только жилищное строительство, но и запланировано создание рабочих мест, сети социальных объектов, парков, скверов — целого комплекса рекреации, в плане есть привязка всех решений по строительству жилья к развитию транспортной инфраструктуры. Территория там не может быть застроена без поэтапного строительства дорог. Проект разрабатывается детально, поэтому для такой большой территории — это вполне адекватный срок, здесь уделяется внимание всем деталям. Территория непростая, и город внимательно относится к проекту», — сказал замдиректора Института пространственного планирования.

Во время встречи помощник Раиса РТ Олеся Балтусова предложила институту создать еще и интерактивную карту Казанской агломерации. По ее мнению, там необходимо указать и туристические маршруты, и памятники, и природные объекты.

«Многими экспертами отмечается, что есть необходимость в таком удобном инструменте, который мы могли бы открывать, смотреть на карте, какие в этом районе есть памятники, мосты, родники, центры бытования ремесел», — объяснила Балтусова.

Встреча завершилась экскурсией по Дому приемов, который расположен в объекте культурного наследия — отреставрированном жилом доме архитектора Михаила Коринфского. Здесь выставлены некоторые шедевры мирового уровня.

Фотографии предоставлены представителями Дома приемов.