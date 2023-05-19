Опыт проведения этномарафона в Казани предложили распространить на исламские страны

Казанский этнозабег, традиционно проводимый осенью, – интересный формат для популяризации не только спорта, но и культуры. Его можно использовать во многих мусульманских странах. С таким предложением на сессии KazanForum «Спорт – фактор устойчивого партнерства России и Исламского мира» выступил директор Казанского марафона и вице-президент федерации триатлона РТ Вадим Янгиров.

«Мы готовы предложить тиражировать идею проведения этнозабега в другие страны и регионы России. Он будет отличаться не только спортивной частью, но и культурной. В такой марафон интегрированы национальная одежда, еда и музыка. Таким образом человек будет погружен еще и в культуру», – пояснил он.

Одной из изюминок Казанского этномарафона стал массовый забег в тюбетейках. Такие истории придают колорита мероприятию и пробуждают в гостях интерес к культуре Татарстана, считает Янгиров.