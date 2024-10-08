«Опыт по сохранению наследия и развитию территорий»: издана книга о Казанской агломерации

В Доме приемов прошла презентация книги «Казанская агломерация: сервейинг и сохранение культурного наследия». В издании обобщен практический опыт развития территорий Казанской агломерации на основе комплексного подхода и сохранения культурного наследия.

Издание книги было приурочено в том числе к Международному форуму РЕБУС 2024 «Агломерации: Опыт. Возможности. Вызовы», который пройдет в Казани 14 – 16 ноября, сказал генеральный директор Группы компаний ASG invest Роберт Хайруллин, выступивший модератором мероприятия.

«Издание освещает актуальную тему агломерационного развития территорий Татарстана на основе передового опыта и научных методик. Оно раскрывает историю появления понятия “сервейинга” и главные принципы проводимой в Татарстане политики по развитию территорий с начала 2000 годов. В книге также отражены современные решения, на примере которых раскрываются принципы агломерационного подхода», – отметил он.

По словам Хайруллина, общая концепция книги согласована с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Более того, им подписано приветственное слово для публикации. «Лидером республика стала и в вопросах управления государственной недвижимостью, которая сегодня преобразована в масштабные проекты освоения новых территорий», – говорится в тексте приветствия.

Помощь в издании книги оказали директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Издание подготовил достаточно большой коллектив. Одним из авторов стала помощник Раиса РТ Олеся Балтусова. «Лично я мечтаю о комплексном подходе к нашим историческим поселениям и достопримечательностям с учетом экологического туризма, природного, спортивного, туризма выходного дня», – заявляла она ранее.

Еще один автор книги Светлана Бородина сообщила, что к представленной работе проявляют большой интерес научные работники России, а также специалисты, которые занимаются вопросами развития регионов и сохранением культурного наследия. Так, на электронную версию книги уже поступили положительные отзывы от экономистов, юристов, социологов, архитекторов, культурологов.

«Рада, что мне выпала возможность писать о масштабных, тектонических изменениях городской среды и развитии территорий в Татарстане. Мы представили опыт работы по восстановлению культурного наследия, по развитию территорий. Это средство позиционирования Казани как одного из комфортных городов России. Мы не только зафиксировали в книге историко-культурное наследие и новую ситуацию, но и отдали дань памяти тем людям, которые создали Казань», – подчеркнула Бородина.

По мнению директора по развитию территорий Группы компаний ASG invest Рината Аисова, Татарстан может поделиться опытом проектирования, планирования и развития территорий с другими регионами России. «Отличным средством для этого и является вышедшее издание. Детально со всеми нашими проектами и подходами можно ознакомиться в этой книге», – заметил он.

О дальнейших планах по развитию столицы Татарстана рассказал директор Института развития города Казани Алексей Горбунов.

«Стараемся выбирать в городе проблемные участки и вырабатывать методики, при которых территория будет жить с учетом инвестиционной привлекательности и комфорта жителей. Сейчас мы хотим оживить территории улицы Миля и в районе улицы Седова. Идет анализ территорий зеленых насаждений в городе. Крупный проект – водная инфраструктура, которую активно развиваем. Разработана концепция велоинфраструктуры. Думаю, к следующему году получим первые связанные маршруты. Наша задача – выработать комплексный подход к развитию территории города», – поделился он.

В одном из разделов книги представлен обзор научных работ, выполненных на основе материалов Поволжского антикризисного института – основного разработчика сервейинга как профессионального управления недвижимостью.

В издании также отражены успешные проекты развития городской агломерации благодаря частно-государственному партнерству между Группой компаний ASG invest, Правительством Татарстана и мэрией Казани.

Кроме того, главы муниципалитетов изложили свое видение развития районов, входящих в Казанскую агломерацию. Примеры проектов, представленных в книге, демонстрируют баланс жилищного и дорожного строительства, организации мест труда и отдыха, экологических пространств.

Авторы книги показали особый характер агломерационных процессов в Татарстане. В частности, делается ставка на комплексность развития территорий как на приоритет региональной политики, привлечение к их развитию крупного бизнеса в формате частного партнерства.

Фото предоставлено пресс-службой компании ASG Invest