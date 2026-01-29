Опыт ПИШ КАИ представили на форуме национального проекта «Новые материалы и химия»

Директор Передовой инженерной школы КАИ Леонид Шабалин выступил на стратегической сессии в рамках форума AMTEXPO-2026 – ключевого отраслевого события национального проекта «Новые материалы и химия».

Передовая инженерная школа КНИТУ-КАИ «Комплексная авиационная инженерия» приняла участие в форуме AMTEXPO-2026, который прошел в Национальном центре «Россия». Мероприятие объединило представителей науки, промышленности, образовательных организаций и органов власти для обсуждения стратегических направлений развития технологий, новых материалов и системы подготовки инженерных кадров.

Леонид Шабалин выступил с докладом на панельной сессии «Новые материалы – как кадровый магнит», включенной в деловую программу форума.

Участники дискуссии рассмотрели вызовы и перспективы формирования устойчивого кадрового потенциала для отрасли новых материалов и химии, обсудили, какие компетенции будут востребованы в ближайшие годы, как должна меняться система инженерного образования и какую роль в этом процессе играют передовые инженерные школы.

В своем выступлении Шабалин обратил внимание на то, что современные технологические вызовы требуют принципиально новых подходов к подготовке инженеров. Он подчеркнул важность проектной деятельности, работы в смешанных командах и тесного взаимодействия с индустриальными партнерами.

Директор ПИШ КАИ отметил, что школа выстраивает образовательную модель полного цикла – от фундаментальной подготовки до решения реальных производственных задач в сферах композитных материалов, аддитивных технологий, цифровых решений и микроэлектроники. По его словам, такой подход позволяет готовить специалистов, способных включаться в сложные междисциплинарные проекты уже на этапе обучения.

В ходе обсуждения Шабалин также указал на стратегическое значение развития человеческого капитала для страны. Он отметил, что инженеры и ученые, обладающие современными технологическими знаниями и системным мышлением, становятся ключевыми драйверами устойчивого промышленного развития.

По его оценке, прогресс науки и промышленности напрямую связан с развитием новых материалов и технологий, а подготовка специалистов в этих областях является важнейшим условием конкурентоспособности. Он подчеркнул, что инвестиции в образование и исследования должны оставаться безусловным приоритетом, если речь идет о технологическом лидерстве и долгосрочном развитии страны.

Особое внимание, по его словам, следует уделять раннему вовлечению студентов в реальные индустриальные проекты, где формируются не только профессиональные компетенции, но и ответственность за конечный результат.

Отдельный блок дискуссии был посвящен роли передовых инженерных школ как инструмента глубокой интеграции образования, науки и бизнеса.

Опыт ПИШ КАИ представили как пример эффективной модели, в которой образовательные программы формируются с учетом конкретных запросов промышленности, а проектная деятельность становится базой подготовки будущих инженеров.