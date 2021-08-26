Опыт обращения с ТКО в Татарстане обсудят федеральные эксперты в Казани

Представители органов исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъектов России и территориальных управлений ФАС собрались сегодня в Казани, чтобы обсудить актуальные вопросы развития сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.

«Инициаторами открытия площадки выступили Госкомитет Татарстана по тарифам, ФАС России и УФАС по Республике Татарстан, которые проводят III Научно-практическую конференцию „ТКО: законодательство и практика“. В ходе двухдневной встречи ее участники обсудят ключевые темы совершенствования концепции регулирования отрасли, законодательные инициативы в сфере обращения с ТКО, передовые технологические решения и зарубежный опыт в этой области», — сказано в сообщении.

На конференции организована работа двух стратегических сессий — «Тарифное регулирование в сфере обращения ТКО» и «Антимонопольное регулирование в сфере обращения ТКО».

В ходе двухдневной конференции будет работать дискуссионная площадка, участники которой обсудят региональный опыт прохождения реформы в сфере обращения с ТКО, а также практику типичных нарушений законодательства в этой области.

К обсуждению ключевых тем привлечены ведущие эксперты в области обращения с ТКО Высшей школы тарифного регулирования Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Московской школы управления Сколково, депутаты Госсовета РТ, представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Росприроднадзора, Общественной палаты РТ, региональные операторы и другие.

Прямая трансляция мероприятия организована по ссылке.