«Опыт не главное, надо стремиться!»: Казанец признан лучшим цифровым технологом в РФ

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Аппаратчик синтеза завода поликарбонатов «Казаньоргсинтеза» Кирилл Грязнухин занял первое место в категории «Сотрудники промышленных предприятий» на всероссийском чемпионате «Лучший цифровой технолог РТСИМ 2024».

Чемпионат прошел в Казани при поддержке Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана. В соревнованиях приняли участие более 100 студентов и специалистов нефтегазовой и нефтехимической отраслей из 34 регионов России. По их итогам организаторы выявили сильнейших цифровых специалистов в двух категориях – среди сотрудников предприятий и студентов профильных вузов и ссузов.

Большая часть испытаний прошла в онлайн-формате, чтобы у каждого желающего была возможность поучаствовать. В офлайн-формате 10 участников были приглашены в ИТ-парк имени Башира Рамеева на «КиберПарк Арену», чтобы продемонстрировать свои навыки очно. Среди них оказались студенты КНИТУ, Казанского нефтехимического колледжа имени В. П. Лушникова и трое сотрудников «Казаньоргсинтеза». От предприятия также выступили Ильсия Хазимуратова и Ришат Шайхутдинов. Финал чемпионата посмотрели более 10 тыс. человек.

Кубок победителя Кириллу Грязнухину вручил директор компании-разработчика компьютерных тренажеров «РТСИМ» Айрат Мухаметзянов. На вручении присутствовали генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин, другие конкурсанты и сотрудники предприятия. «Кирилл стал нашим победителем, и эта победа не случайна, по нашей статистике, он провел в тренировках 300 часов, запуская различные установки и технологические системы, – рассказал Мухаметзянов. – Лучший результат закономерен». Директор «РТСИМ» отметил, что общий призовой фонд чемпионата – 1 млн рублей.

В ответном слове Кирилл поблагодарил своего наставника Аделя Сатгараева. «Он вел меня с самого начала и помогал во всем, – признался Грязнухин и призвал всех сотрудников предприятия тренироваться, повышать свою квалификацию и участвовать в профессиональных соревнованиях. – Все машинисты и аппаратчики, пробуйте себя в разных сферах, на разных тренажерах, это очень помогает. Участие в таких чемпионатах – это отличная возможность проверить себя и обменяться опытом с коллегами, выйти «за рамки» своего производства и попробовать что-то новое. Это делает нас сильнее как специалистов».

«Хочу посоветовать всем коллегам: не бойтесь пробовать себя в новых направлениях, даже если кажется, что опыта недостаточно. Я сам работаю всего полтора года и сначала думал, что у меня нет шансов против более опытных участников. Но оказалось, что главное – это желание учиться и стремиться к результату», – добавил победитель конкурса.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Грязнухин признался, что до сих пор не может поверить в то, что у него получилось занять первое место. «Опыт у меня небольшой, но тренажеры помогли мне понять многие процессы. Так что пробуйте, даже если сомневаетесь», – подчеркнул он.

Это не первая значимая победа Кирилла в этом году. Ранее он занял 2-е место на локальном этапе чемпионата профессионального мастерства в компетенции «Аппаратчик химических производств».

«Опыт не самое важное, главное – стремиться, – добавил генеральный директор предприятия Айрат Сафин. – Посмотрите на Кирилла, он работает оператором полтора года и уже положил на лопатки опытных конкурентов из крупнейших компаний страны».

Айрат Мухаметзянов заверил, что в этом году «РТСИМ» вновь проведет чемпионат на звание лучшего цифрового технолога и направит сотрудникам «Казаньоргсинтеза» приглашения на участие в нем.