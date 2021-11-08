Опыт Карабаха для «Нерушимого братства»: в Казани начались учения миротворцев стран ОДКБ

Военные учения миротворческих сил стран, входящих в ОДКБ «Нерушимое братство-2021», стартовали сегодня на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. На протяжении пяти суток военнослужащие шести государств будут оттачивать мастерство в урегулировании военных конфликтов.

Военные учения миротворческих сил стартовали сегодня на полигоне Казанского танкового училища

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В нынешних условиях достижения стран ОДКБ должны быть надежно защищены»

На учения в Татарстан прибыли представители вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В столице республики они будут изучать новые технологии обеспечения безопасности на территориях, где еще недавно шли болевые действия. На торжественной церемонии открытия учений выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Для нас проводить эти учения – высокая честь и большая ответственность. Наша республика по праву считается одним из экономических центров страны. В условиях современной международной обстановки все достижения наших государств должны быть надежно защищены. Надеюсь, что в ходе учений мы увидим, как совершенствуется выучка и мастерство командиров и солдат, а также сформируется новый подход к современному применению миротворческих сил ОДКБ», – обратился к миротворцам Президент РТ.

На торжественной церемонии открытия учений выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Учения, проводимые в Татарстане, станут заключительным из трех этапов масштабных учений стран ОДКБ. На первом этапе отрабатывалось предупреждение конфликтов на уровне дипломатии. На втором этапе, который прошел в Таджикистане, имитировались действия во время вооруженного столкновения. На третьем этапе в Казани начали тренировать миротворцев, которые проводят работу после основного военного конфликта.

«Военно-политическая ситуация вокруг наших государств становится все более напряженной. Для нейтрализации потенциальных угроз в нынешних условиях как никогда актуальны взаимодействие и сплоченность государств, входящих в договор ОДКБ, а также динамичное наращивание союзничества в военной сфере. От нас требуется полная готовность в любой момент обеспечить безопасность и поддержать мир в наших странах», – заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Учебное место воссоздано на основе опыта, полученного подразделением в Карабахе Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он пояснил, что во время учений «Нерушимое братство-2021» будут поэтапно отработаны вопросы планирования и совместной подготовки миротворческой операции на основе опыта в Сирии и Нагорном Карабахе.

Обучать будет миротворческий отряд, проведший полгода в Нагорном Карабахе

В Казани военнослужащие из разных стран будут тренироваться в патрулировании, захвате зданий и населенных пунктов и многом другом. Инструкторами на этих площадках выступят бойцы миротворческой бригады ЦВО, которые первыми отправились в зону боевых действий в Нагорном Карабахе для урегулирования последствий конфликта.

Во время учений будут поэтапно отработаны вопросы планирования и совместной подготовки миротворческой операции на основе опыта в Сирии и Нагорном Карабахе Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Учебное место воссоздано на основе опыта, полученного подразделением в Карабахе. Все ключевые моменты с точностью повторены», – сообщил командир отряда подполковник Андрей Марушкин.

Он пояснил, что на первом этапе миротворцам расскажут о порядке несения службы на КПП, на втором – способы и порядок патрулирования, на третьем – основы тактической медицины, на четвертом – занятия по инженерной подготовке, в том числе по обезвреживанию взрывных устройств разных типов, на пятом будут рассказывать о порядке сопровождения гуманитарных колонн, а на шестом будет проведено занятие по штурму населенного пункта.

Военнослужащие будут изучать новые технологии обеспечения безопасности на территориях, где еще недавно шли болевые действия Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По словам командира, проводить совместные учения для миротворцев из разных стран необходимо, поскольку это позволяет делиться опытом и налаживать личные контакты, которые в дальнейшем помогут в решении сложных задач.

Новые технологии борьбы с беспилотниками и военная техника

Во время учений военнослужащим будут представлены новые спецавтомобили БТР-42, «Тигр», «Тайфун», а также другая военная техника. Отдельное внимание было уделено современным средствам радиоэлектронной борьбы.

Новая российская разработка «Гарпун-3» внешне напоминает массивное ружье Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Здесь собраны все реальные образцы, которые стоят на вооружении воинских частей и подразделений радиоэлектронной борьбы. Причем они опробованы и неоднократно применялись. Есть опыт использования на блокпостах в Нагорном Карабахе», – отметил подполковник Сергей Кулешов.

Участникам учений сегодня представили два метода борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Первый – зональный, который создает вокруг блокпоста своеобразный купол. Он глушит сигналы беспилотников и не дает им приблизиться к блокпосту. Второй метод – точечный. Это новая российская разработка «Гарпун-3», которая внешне напоминает массивное ружье. При зрительном контакте с беспилотником он заглушает GPS-сигнал и заставляет аппарат аварийно садиться. Кроме этого, «Гарпун-3» может определить источник сигнала.



Также военнослужащим сегодня была показана система охраны командных пунктов, которая позволяет контролировать всю территорию блокпоста, а также технику и военнослужащих, находящихся на ней.

Учения «Нерушимое братство-2021» проходят в Казани с 8 по 12 ноября 2021 года. В них принимают участие около 1,8 тыс. человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран-участниц ОДКБ, а также около 300 единиц вооружения. В их числе восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24 и два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 Центрального военного округа.