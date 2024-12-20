Опыт адаптации к работе новых сотрудников мэрии Казани признан лучшим в России

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Мэрия Казани одержала победу в номинации «Наставничество на службе» всероссийского конкурса «Наставничество-2024». Церемония награждения состоялась в мастерской управления «Сенеж», городскую администрацию представила заместитель начальника одного из отделов управления кадровой политики Лейсан Гизитдинова, сообщили в пресс-службе мэрии.

Благодаря победе опыт Казани включат в библиотеку лучших практик наставничества, чтобы масштабировать по всей России. Конкурс проводится платформой «Россия – страна возможностей» для выявления и поддержки лучших наставников в различных сферах.

В исполкоме уточнили, что практика помогает адаптации новых сотрудников мэрии. Она реализуется специалистами разных подразделений — они помогают новичкам по собственному желанию. Итогом такой работы стало снижение числа увольнений среди сотрудников, проработавших менее года, на 30%.