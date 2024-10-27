«Опять скажут, что арабы бой купили». Ринат Фахретдинов с трудом одолел дебютанта UFC

Карлос Леаль Фото: pflmma.com

Дебютант доставил немало хлопот...

Из-за травмы Нурсултона Рузибоева, изначального оппонента Рината Фахретдинова, поединок Гладиатора на UFC 308 мог вообще не состояться. К счастью, за три недели до матча оппонент нашелся – им стал бразилец Карлос Леаль.

Вчерашнее выступление в сильнейшей организации MMA было для Леаля дебютным, однако этого бойца нельзя недооценивать – за его плечами 12 лет выступлений в других промоушенах. Есть и титулы, самыми яркими из которых являются чемпионство LFA и чемпионство Бразилии по муай-тай. Сам Ринат после поединка заявил, что бразилец серьезный оппонент, который прежде всего хорошо держит удар.

«Это спарринг с железной головой. Вот это «держак» у него. Это реально сильный пацан, из железа сделанный», — сказал Ринат после боя.

С начала поединка Карлос не давал продохнуть Ринату, хорошо защищался в борьбе и обрушивал град панчей. Уже во втором раунде процент акцентированных ударов у бразильца составил 42, в то время как у Фахретдинова – лишь 28. К третьему разрыв увеличился еще сильнее – 56 у Леаля против 36 у Рината.

По ходу боя было заметно, что Ринату тяжело в ударке – он много пропускал и достаточно тяжело двигался. На это могла повлиять сгонка веса, да и времени для подготовки к поединку было мало, учитывая, что россиянин готовился к совершенно другому бойцу.

После боя Фахретдинов предсказал Леалю большое будущее в UFC.

«Чувствую, завтра в аэропорту буду прихрамывать. Но я знал, что у него жесткие лоукики. Я не оскорбляю его, но у него телосложение, как у Спанч Боба. Это просто шкаф, который в дверь, наверное, входит боком. Это просто крепыш, которого из деревни достали, который всю жизнь камни таскал. Очень сильный парень, у него большое будущее в UFC. Я буду за него только рад», — передает слова Фахретдинова «Sport24».

Ринат Фахретдинов Фото: t.me/rinatgladiator

… но Ринат сумел вырвать победу

Как бы ни был хорош бразилец, к концу поединка Ринат все же реабилитировался за неудачное начало и перевел статистику в свою пользу. Согласно судейскому вердикту, он превзошел соперника и по проценту акцентированных ударов, и по их количеству. В итоге победу в этом сложном бою сумел одержать Фахретдинов.

Многие бойцы и эксперты видели фаворитом этого поединка именно его. Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков, например, заявил перед боем, что Ринат в оптимальной форме и должен побеждать, несмотря на позднюю замену соперника.

«Смена соперника по-разному может повлиять. Он готовился к одному оппоненту. Зависит от того, насколько стилистически разные эти бойцы. Думаю, Ринат хорошо готов и должен выиграть этот бой. Вообще он уверенно идет, жестко побеждает. После сегодняшнего боя должен с ребятами из топ-15 драться», – цитирует Корешкова «Спорт-экспресс».

В целом можно сказать, что этот бой Гладиатор вытащил на характере. Несмотря на пропущенные удары и замедлившееся к третьему раунду движение, Фахретдинов все же вырвал тяжелую победу, ставшую уже 23-й в профессиональной карьере бойца.

«Жесткий бой, очень конкурентный, нервный»

Некоторые фанаты, однако, не согласились с судейским решением. Сразу после поединка начались разговоры о том, что у бразильца украли победу в его дебютном поединке.

Российский боец RCC Михаил Рагозин поздравил Рината, но отметил, что Леаль был, как минимум, не слабее.

«Жесткий бой, очень конкурентный, нервный. Я думал, что будет победа бразильца, по моим ощущениям 2-1 он забрал. Видимо, концовка третьего [раунда] была определяющей. Трудовая победа, важная победа», – передает слова Рагозина «Чемпионат».

Фото: скриншот из соцсетей

Возможно, ничья была бы более справедливым исходом, так как в первые минуты боя Фахретдинов выглядел разобранным. Сам он, впрочем, считает свою победу заслуженной, а о ситуации отозвался в шутливом тоне.

«Сколько раундов я забрал? Первый был такой, пристрелочный. Не могу ни ему отдать, ни себе. Но второй и третий раунды я точно забрал. Поэтому у меня не было сомнений в том, кто выиграл. Блин, опять скажут, что арабы купили бой», — с улыбкой сказал Ринат журналистам.