«Опять не Россия»: Захарова отреагировала на выводы разведки США о «гаванском синдроме»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление разведки США касательно «гаванского синдрома» у американских дипломатов словами «и вот надо же — опять не Россия».

«Разведсообщество США пришло к выводу, что „гаванский синдром“ у американских дипломатов не связан с действиями других стран, включая Россию. То есть получается, что наш образ „империи зла“ рушится на глазах? Напомню, что на протяжении нескольких лет то самое разведсообщество США и руководство ЦРУ, а также по их наводке и американские СМИ утверждали, что звёздно-полосатых дипломатов подвергают пыткам, вызывая у них галлюцинации и тошноту. За этим якобы стояли спецслужбы стран „оси зла“, в первую очередь России», — пишет Захарова в своем телеграм-канале.

Анонимные американские специалисты по нацбезопасности в один голос утверждали, что вся история «выглядит, пахнет и ощущается так, как будто за ней стоит российское ГРУ», напомнила представитель МИД.

«И вот надо же — опять не Россия», — отметила она.

Ранее разведобщество США посчитало, что «гаванский синдром» у должностных лиц, появляющийся во время командировок за рубеж, не связан с действиями «иностранных противников», включая Россию. Выдержки из доклада привела газета Washington Post.

«Таинственная хворь, известная как „гаванский синдром“, не была результатом действий какого-либо иностранного противника», — было сказано в документе.

Отмечается, что Вашингтон не имеет разведданных, которые указывали бы на санкционирование зарубежными лидерами атаки на американский персонал, передает РИА Новости.