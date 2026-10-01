Опять камбэк без Галимова и Хейса: кто держит «Ак Барс» Гатиятулина на плаву

Фото: ak-bars.ru

Задача тренерского штаба «Ак Барса» в матче (4:1) с отлично стартовавшим в сезоне «Барысом» усложнилась еще до начала игры: Артем Галимов выбыл на продолжительный срок, и это с учетом всех потерь лета и недавнего отъезда Хейса домой. Штабу даже пришлось вводить в сочетания Максима Быкова и Илью Коломыцева.

Но даже с учетом проигранного первого периода ощущения, что игра полностью за гостями, абсолютно не было – казанцы периодически угрожали воротам Андрея Шутова, а к перерыву перебросали астанинцев (11:10). Было ясно, что рано или поздно это должно было принести результат.

Другой вопрос – почему «Ак Барс» вновь плохо проводит первый период, а потом вынужден его героически спасать? Даже сам Анвар Гатиятулин после матча начал свою речь на татарском языке о том, что его команда вновь была вынуждена спасаться: «Хәерле кич, чираттагы камбэк» (Добрый вечер, очередной камбэк – тат).

Журналисты же резонно указывали, что казанцам очень слабо дается начало матчей, на что наставник «Ак Барса» в привычной манере четкого ответа не дал, сославшись на становление пересобранной команды.

«Это небыстрый процесс, у любого коллектива это занимает время, и мы не исключение. Также мы в поиске сочетаний, сейчас потеряли Артема Галимова на приличный срок, а это игрок первого звена, спецбригад большинства и меньшинства. На сегодняшний день наш девиз: «Работаем в реалиях». Всё в процессе. Мы понимаем, что многим ребятам нужно прочувствовать уровень КХЛ, приобрести уверенность. Двигаемся вперед за счет командных действий», – подчеркнул Гатиятулин.

Впрочем, сразу после перерыва полилось как из рога изобилия, причем забивать «барсы» принялись с особым куражом. Всего 140 (!) секунд хватило казанцам, чтобы не просто сравнять, а настрелять три шайбы подряд.

Особую роль в этих атаках сыграл новичок нынешнего сезона Равиль Якупов, который записал на свой счет первые очки на уровне КХЛ: сначала за передачу на Дмитрия Кателевского, а при третьей заброшенной шайбе – за взаимодействие с Митчеллом Миллером, когда закрывал обзор вратарю. Среди болельщиков даже пошла молва – молодой Равиль набрал больше очков, чем многомиллионный Хмелевский.

Равиль был подписан на контракт с «Ак Барсом» лишь под конец минувшего лета – то ли от безысходности и отчаяния на фоне засухи на трансферном поле, то ли от желания попробовать кого-то еще из молодых кроме Радэля Замалтдинова, так и не сумевшего впечатлить за два сезона, но парень явно уже сейчас выглядит поинтереснее. Большой конкуренции в нынешнем составе нет – играй не хочу. Ситуация в «Ак Барсе» сейчас максимально приближена к нижнекамским реалиям, где молодые игроки получают стабильное место в составе и вынуждены довольно быстро брать игру на себя, а не прятаться за более опытными игроками. Опыта в «Ак Барсе» сейчас не так уж много, так что ответственность распределяется почти равномерно.

Кстати, об ответственности. С учетом выбывшего Артема Галимова у «Ак Барса» на льду остаются, по сути, два чистых игровика элитного (Кирилл Семенов) и околоэлитного (Григорий Денисенко) класса. Первый своей шайбой в пустые ворота набрал вот уже десятое очко в 11 матчах сезона, второй сотворил шикарную шайбу на 24-й минуте, ставшую главным хайлайтом встречи: Альберт Яруллин точной передачей отправил Григория в прорыв по правому борту, и тот объехал всю оборону «Барыса», укатился за ворота, откуда с острого угла отправил шайбу в цель – 2:1.

— Насколько вас радует на текущий момент Григорий Денисенко и его уверенность в себе? Кажется, что он берет на себя роли, которых ему не хватало в прошлом сезоне, – отмечали журналисты на пресс-конференции.

— Да, видно по его игре, по отношению на тренировках и в раздевалке, что он готов забирать эту ответственность. Обсуждаем в личных беседах, что хочется видеть стабильность на протяжении всей серии, а не одного матча. Он это слышит, прибавляет. Но сейчас идет общекомандная работа, строительство коллектива, – заявил Гатиятулин.

Сам Григорий же дерзко рассуждал об отсутствии прежнего уровня партнеров:

— Если ты максималист по характеру, то не смотришь на обстоятельства, просто выходишь и делаешь свою работу на сто процентов. Без разницы, кого нет.

— Есть ощущение, что у вас гораздо больше уверенности на старте этого сезона. За счет чего это удается вам?

— Я и в прошлом году чувствовал себя хорошо, просто где-то шайба не шла, поменьше очков было. Но и тройка у меня была другая, да и другие роли, – заявил Денисенко.

Так или иначе, ростер у Анвара Гатиятулина все скукоживается, а результат по-прежнему есть. Даже после отъезда Кевина Хейса и отправки на больничный Артема Галимова казанцы выиграли в семи матчах из одиннадцати. Но насколько хватит этого запала без усиления?