Опять грабли для России? Вашингтон и Киев в Джидде предложили временное перемирие

В Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. По их итогам России предложено 30-дневное перемирие с возможностью продления. Стоит ли Москве соглашаться на инициативу – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Дональд Трамп поставил украинского лидера на место и объяснил ему серьезный настрой Вашингтона на долгосрочное мирное соглашение по Украине

Фото: © The White House, Public Domain, commons.wikimedia.org

Трамп как дрессировщик Зеленского

С украинской стороны в переговорах в Джидде (Саудовская Аравия) участвовали глава офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, со стороны Вашингтона — госсекретарь Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Это была первая встреча на высоком уровне после грандиозной ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. С тех пор последовало извинение Зеленского перед Трампом за хамское поведение на встрече, а Украина выразила готовность принять все условия и подписать все соглашения на выгодных для американцев условиях.

Президент США Дональд Трамп поставил украинского лидера Владимира Зеленского на место и объяснил ему серьезный настрой Вашингтона на долгосрочное мирное соглашение по Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News.

Украинская делегация приехала в Джидду с обреченным настроем, уступчивая и согласная с предложениями американцев. Именно поэтому переговоры Украины и США в Джидде прошли всего за один день и в итоге завершились странным предложением России о временном перемирии.

Украинская делегация приехала в Джидду с обреченным настроем, уступчивая и согласная с предложениями американцев Фото: spa.gov.sa

Итоги переговоров

Как положено взрослым людям, первыми итоги озвучили американцы. Главное в заявлениях ключевых представителей делегации США по итогам переговоров с Украиной в Саудовской Аравии:

Госсекретарь Рубио:

▪️ США предложили Украине прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров по завершению конфликта, Киев это поддержал.

▪️ Трамп хочет прекращения огня, Украина готова на это, США ждут ответа России.

▪️ США надеются, что Россия примет предложение о прекращении огня на Украине.

▪️ США ждут положительного ответа России на предложение о прекращении огня «как можно скорее».

▪️ США дали понять Киеву, что сделка по полезным ископаемым сохраняет значение, но главное – добиться мира на Украине.

▪️ Вопросы обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать частью переговоров о прекращении украинского конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров заявил, что теперь «мяч на стороне России». Если Россия скажет «нет» предложению о прекращении огня, то тогда «мы, к сожалению, узнаем, что является препятствием для мира», подчеркнул Рубио.

Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц:

▪️ Делегация Украины на встрече представила «конкретные шаги и предложения» для мира.

▪️ Украина готова прекратить боевые действия и начать переговоры.

▪️ Пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята.

▪️ Заявил, что в ближайшие дни переговорит с представителем России.

Разумеется, не обошлось без угроз для России. Трамп заявил о возобновлении обмена разведданными с Украиной и продолжении оказания военной помощи Киеву. Хотя, судя по атаке украинских беспилотников на российские города, этот обмен даже не ставился на паузу. А военная помощь США Украине тоже, если честно, не приостанавливалась – разве можно серьезно говорить о приостановке на несколько дней, в то время когда украинцы продолжали получать вооружение по инерции от «байденовских запасов»?

Переговоры Украины и США в Джидде прошли всего за один день и в итоге завершились странным предложением России о временном перемирии Фото: spa.gov.sa

Какой «мяч» подали России?

Мяч от переговоров в Джидде получился, мягко говоря, очень странным. России предложено 30-дневное перемирие с возможностью продления. Дикость этого предложения «о мире» в том, что переговоры США и Украины начались на фоне самой массированной атаки украинских беспилотников (343 дрона) на российские города. При этом сами беспилотники были начинены шариками для поражения мирных граждан и били исключительно по гражданским объектам. Чистый беспримесный терроризм со стороны Украины с человеческими жертвами среди мирных российских граждан.

Американцы как ни в чем не бывало садятся за стол переговоров с террористами и пытаются на фоне самых массовых авиаударов по гражданскому населению России навязать нашей стране так называемое временное перемирие. Как можно одной рукой «продавать мир», а другой поощрять терроризм? Увы, но США эта противоречие не смущает.

Впрочем, все как обычно – предложение о перемирии России вброшено удивительно «вовремя» – как раз, когда группировку ВСУ в Курской области уничтожают. Да и в целом на линии фронта вся инициатива находится в руках Российской армии.

«Удивительное постоянство Киева. При любой власти: Иловайский котел – готовы к переговорам, нам нужен мир. Дебальцевский котел – пора заключать соглашение, хватит воевать. Войска под Киевом – Стамбул ведь не худший вариант. Крах на Курском фронте – мы готовы к перемирию на 30 дней. Мяч на стороне России.

В дупу себе засуньте сейчас свои мирные инициативы. Вам озвучили в прошлом году условия для прекращения огня. Вы ответили вторжением. Мы все поняли», – отреагировал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем телеграм-канале.

Переговоры США и Украины начались на фоне самой массированной атаки украинских беспилотников на российские города Фото: t.me/vorobiev_live

Почему Россия может отвергнуть предложение Киева и Вашингтона?

Совершенно понятно, что суть предлагаемого перемирия вот в чем: ВСУ отдохнут, получат вооружение от Европы, которая активно будет снабжать Украину. И дело даже не только в США, которые снова захотели поставлять разведданные и оружие.

«Классическая разводка а-ля Чечня 1995-1996 и Минск-1/Минск-2:

1. Заключаем 30-дневное перемирие.

2. Имитируем переговорный процесс.

3. Используем месяц для восстановления ВСУ и новых поставок оружия и боеприпасов.

4. Восполняем личный состав потрепанных бригад ВСУ.

5. Говорим, что договориться не удалось, и возобновляем боевые действия.

Потом скажем, что нас снова обманули», – написал в своем телеграм-канале военкор Борис Рожин о предложении перемирия.

Президент России неоднократно публично заявлял о том, какие условия для прекращения огня выдвигает Россия Фото: kremlin.ru

Позиция Владимира Путина

Президент России неоднократно публично заявлял о том, какие условия для прекращения огня выдвигает Россия. Так, например, 14 июня 2024 года Владимир Путин заявил, что для прекращения огня и начала переговоров украинские войска должны быть полностью выведены из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Причем обращаю внимание — именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», — заявил Путин.

«Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — сказал Президент России. Он подчеркнул, что Россия «это сделает незамедлительно».

Предложение о перемирии России вброшено удивительно «вовремя» – как раз, когда группировку ВСУ в Курской области уничтожают Фото: © Станислав Красильников / РИА Новости

Почему Россия может пойти на перемирие?

Если вы прочитали выше о позиции Владимира Путина, то, безусловно, при выполнении именно этих изложенных выше условий возможно перемирие.

Наиболее вероятно, что инициатива о прекращении огня будет поддержана, чтобы не давать повод для обвинений России в нежелании двигаться к миру. Однако Россия выдвинет свои условия, о которых неоднократно заявлял Владимир Путин и другие российские официальные лица.

Интересны высказывания журналистов из так называемого кремлевского пула, то есть приближенных к администрации Президента и к Владимиру Путину.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов написал в своем телеграм-канале:

«Что будет дальше с предложенным Трампом перемирием на 30 дней? Согласится ли Россия на это предложение?

Конечно, согласится.

Поприветствует и поддержит.

Но задаст ряд уточняющих вопросов.

А что будет дальше? Есть какой-то план? Будут ли выполнены условия России? Они не из воздуха взялись, ради них СВО началась.

Или это все просто означает «сидите тихо, а мы им оружие и помощь пока завезем»? Как готовы измениться Украина и Запад для установления мира?

Вот в зависимости от того, какие ответы дадут товарищи Уиткофф и Трамп, и будут приниматься решения», – написал он.

Как сообщает телеграм-канал «ЕЖ», журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников дал понять, что РФ может согласиться на перемирие на Украине, однако выдвинет ряд условий.

«Все будут согласны. Но появятся безусловные условия», — отметил он, не уточнив, о каких условиях может пойти речь.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении созвониться с Владимиром Путиным на этой неделе. Их телефонный разговор ожидается в пятницу. Об этом американский президент сказал, отвечая на вопросы журналистов. По мнению Трампа, если российский президент согласится на прекращение огня, это будет «75% пути» к завершению конфликта. Так что позиция Россия по предложению о перемирии станет ясна после переговоров Трампа и Путина.