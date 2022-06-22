«Малюсенькая опухоль могла убить его в любой момент»: в РКБ спасли пациента с инсулиномой

61-летний мужчина внезапно упал в обморок и полдня не приходил в себя, напугав и родных, и врачей. Сахар упал в 4 раза – доктора предположили у него редкую опухоль, но сразу найти ее не смогли. Обнаружить и удалить ее удалось врачам РКБ Татарстана. Причем сделали это они ювелирно. Историю спасения пациента, в репортаже «Татар-информа».

Уровень содержания сахара в крови у Мамарахима Расулова был критически низким – 1,9 при норме от 4,1 до 7,1 миллимоль на литр Фото: © «Татар-информ»

Полдня без сознания

В первый раз 60-летний Мамарахим Расулов почувствовал себя плохо ровно год назад – 4 июня. С обеда до вечера он работал в огороде в родном Кыргызстане, там они с семьей традиционно проводят лето, к вечеру мужчине поплохело.

«Я пришел домой, как раз сказали, что ужин готов, давайте садитесь. Я руки помыл, хотел пойти к столу, но голова сильно разболелась. Зашел домой, сел на диван», – вспомнил мужчина.

К нему подошла невестка, заметив что-то неладное. Она работает врачом-педиатром в Казани. Cпросила, все ли хорошо. Мужчина ответил, что у него очень сильно кружится голова. А дальше Мамарахим ничего не помнит, он потерял сознание.

Сын с невесткой вызвали скорую, его сразу же привезли в реанимацию. Сегодня Мамарахим вспоминает, что очень благодарен реаниматологу, который тогда в первый раз встретил его в больнице.

«Хорошо, что там реаниматолог был опытный человек, он достал глюкометр и сразу же измерил сахар. Он тут же все понял», – рассказал пациент.

Уровень содержания сахара в крови был критически низким. Глюкометр показал значение 1,9 при норме от 4,1 до 7,1 миллимоль на литр.

Мужчине в срочном порядке вкололи глюкозу и подключили к кислороду. Пришел в себя Мамарахим только в два часа ночи.

Мамарахима в срочном порядке вкололи глюкозу и подключили к кислороду Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Врач мне сказал:‘’Наконец-то! Вы меня напугали, уже столько часов под кислородом лежали, признаков жизни не подавали’’», – вспомнил пациент.

До этого у мужчины никаких проблем с сахаром не было, он даже никогда его не измерял. Поставили предварительный диагноз – сахарный диабет.

После этого дочка настояла, чтобы мужчина прошел обследование у эндокринологов в столице Кыргызстана Бишкеке.

«Мне назначили огромный список анализов, я все сдал. Прошел МРТ, УЗИ брюшной полости несколько раз проводили. Ничего не обнаружили», – рассказал он.

Мужчине диагностировали гипогликемический синдром – но причину пониженного уровня глюкозы в крови выяснить не удалось.

Врачи предполагали, что где-то спряталась инсулинома – доброкачественная опухоль, которая вырабатывает инсулин, а уровень сахар из-за этого снижается, но найти ее не смогли. Не было подходящего оборудования. И посоветовали Мамарахиму, как гражданину России, обследоваться здесь.

Дважды мужчина падал в обморок – сахар в эти моменты был предельно низким. Выручали медики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Врачи запретили работать и гулять в одиночестве

Когда в сентябре Мамарахим вернулся в Россию, сразу начал обследование – его ждали длительные походы по врачам в Чистополе. Бесконечные эндокринологи прописывали лечение, меняли дозы лекарств. Но лучше ему не становилось, сахар по-прежнему держался на минимальных значениях.

Падал еще сильнее при физических нагрузках, симптомы такие же – сильное головокружение, а дальше обморок.

Врачи строго на строго запретили ему любую тяжелую работу. Ведь болезнь сразу напоминала о себе страшными симптомами. О любом заработке Мамарахиму пришлось забыть.

«Врачи запретили любой труд. Они сказали: ‘’Вам опасно’’. Никогда не ходите один далеко – люди вас не поймут, если вы вдруг упадете в обморок, подумают, что вы пьяный валяетесь», – рассказал он.

Появилась большая мечта – навсегда избавиться от этой болезни и продолжить жить обычной жизнью.

Еще два раза мужчина падал в обморок – сахар в эти моменты был предельно низким. Выручали медики, они сразу купировали приступ – делали укол глюкозы. А за остоянием его здоровья внимательно следила супруга.

«Жена была со мной. Она всегда за мной наблюдала. Если видела, что я какой-то бледный, сразу давала мне сладкий чай, компот или конфеты», – отметил мужчина.

Сын Мамарахима привез отца в Республиканскую клиническую больницу на обследование Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Опухоль нашли в РКБ

Так прошел год. Сын Мамарахима – по профессии врач-офтальмолог – 6 июня привез отца в Республиканскую клиническую больницу на обследование. Мужчина снова сдал все возможные анализы. Его положили в эндокринологию.

«Ой спасибо, очень хорошие врачи, такие внимательные», – отвлекся пенсионер, вспоминая это отделение.

Самым последним исследованием была компьютерная томография.

Она показала, что у Мамарахима Расулова за поджелудочной железой есть опухоль. Ее необходимо было удалять. Мужчину перевели во второе хирургическое отделение клиники.

Вырезать очень маленькую опухоль из столь сложного места «открытым способом» хирурги-онкологи не смогли бы, поэтому провели лапороскопическую операцию Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Опухоль всего 6 мм, но она могла убить»

«У пациента была доброкачественная опухоль в поджелудочной железе. Ее размеры всего 6-7 миллиметров. Это маленькие опухоли, которые очень тяжело найти», – рассказал заведующий вторыми хирургическим отделением РКБ Александр Киршин.

Подозрения коллег из Киргизии подтвердились, врачи нашли опухоль – инсулиному, которая вырабатывает инсулин, сахар в крови падал из-за нее.

Сложность заключалась еще и в том, что эта маленькая опухоль находилась в очень труднодоступном месте – позади поджелудочной железы, в том месте, где под органом проходят магистральные сосуды.

До этого никаких операций Мамарахиму Расулову не делали. Конечно, вспоминает мужчина, он очень волновался. Думал, что будут резать. Но у хирургов был совсем другой план.

Опухоль вынули из поджелудочной железы. Аккуратно, тихонько с применением ультразвуковой энергии Фото: пресс-служба РКБ

Вырезать очень маленькую опухоль из столь сложного места «открытым способом» хирурги-онкологи не смогли бы в принципе. Поэтому врачи провели лапороскопическую операцию. Для того, чтобы достать опухоль специалисты сделали четыре маленьких прокола.

«Мы зашли под поджелудочную железу, подняли ее, отделили ее от магистральных сосудов. Эту опухоль вынули из поджелудочной железы. Аккуратно, тихонько с применением ультразвуковой энергии вытащили ее», – рассказал завотделением.

Операция шла полтора часа.

По словам заведующего вторым хирургическим отделением РКБ, такие опухоли встречаются довольно редко.

Александр Киршин посоветовал татарстанцам, которые наблюдают у себя недомогание, слабость, обязательно обращаться к участковому терапевту, сдавать анализы и при необходимости обращаться к эндокринологу. Маленькие, совсем незаметные опухоли, как выясняется, могут вырабатывать различные гормоны, которые приводят к разным, порой самым плачевным, сценариям.

В случае этого пациента, если бы операция не случилась, он мог впасть в гипогликемическую кому и погибнуть в любой момент.

Александр Киршин посоветовал тем, кто наблюдает у себя недомогание, слабость, обязательно обращаться к терапевту, сдавать анализы и при необходимости обращаться к эндокринологу Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сахар вернулся в норму»

«Мне сказали: ‘’Вы совершенно здоровый человек, вы себя будете чувствовать, как раньше’’. После операции сахар измеряли – 8,2 было, потом на следующий день измеряли, было 6,5, на третий – 5,5 – это нормальное значение», – рассказал мужчина.

Весь прошлый год Мамарахим Расулов мечтал об одном – избавиться от внезапно изменившей всю его жизнь болезни. И благодаря врачам РКБ это удалось.

«Слава Богу, все хорошо. Я доволен. Еще раз спасибо всем врачам, они очень внимательные», – заключил Расулов.

Мамарахима уже готовят к выписке. Ни капли не раздумывая, он говорит: «Я счастливый человек».