Опусы студентов Казанской консерватории будут регулярно звучать в Академии Гнесиных

Казанская государственная консерватория имени Назиба Жиганова выстраивает тесное сотрудничество с Российской академией музыки имени Гнесиных. Одним из направлений в этом вопросе станет «взаимоисполнение» произведений студентов теоретико-композиторских факультетов оркестрами вузов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил проректор по учебной работе Российской академии музыки имени Гнесиных Святослав Голубенко.

«Нам бы хотелось сделать так, чтобы наше молодое поколение композиторов не писало в стол, а их произведения исполнялись. Именно поэтому мы рассчитываем, что в недалеком будущем нами будет реализован совместный проект, благодаря которому опусы наших студентов зазвучат в стенах Казанской консерватории и наоборот», — рассказал Голубенко.

Собеседник агентства отметил, что многие организационные вопросы еще не решены, но обсуждение этого проекта внутри вузов уже ведется.

«Все годы существования РАМ имени Гнесиных и Казанской консерватории вузы связывают близкие дружественные взаимоотношения. Наши творческие коллективы и кадры всегда были тесно сплетены между собой: у нас работают выпускники Казанской консерватории и наоборот. Сейчас мы становимся свидетелями нового этапа развития наших отношений», — заключил Святослав Голубенко.