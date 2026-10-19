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На главную ТИ-Спорт 19 октября 2026 16:18

Опубликованы новые кадры фотосессии Этери Тутберидзе

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Опубликованы новые кадры фотосессии Этери Тутберидзе
Фото: соцсети журнала «Мнение редакции может не совпадать»

Появились новые яркие снимки с фотосессии заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе для журнала «Мнение редакции может не совпадать».

Кадры опубликованы в преддверии нового номера издания.

Тутберидзе 51 год. Она работает с фигуристами одиночного и парного катания. Среди ее наиболее известных учеников — победители множества соревнований Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В публикации в соцсетях журнала отмечается, что много лет Тутберидзе работает с материалом сложнее мрамора и капризнее глины — с характером, телом и волей человека, чей потенциал в начале пути ещё никому не виден. Итог всегда один: чемпионки, чьи имена не нуждаются в представлении.

В «мастерской» Этери еще нет готовой формы — только гипсовая пыль, черновой набросок и руки, которые точно знают, что из этого выйдет.

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