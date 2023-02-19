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Опубликованы кадры боя российских солдат с американским броневиком MaxxPro
Российский Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» выложил видеозапись короткого, но интенсивного боя между российскими военными и принадлежащим Вооруженным силам Украины американским бронеавтомобилем International MaxxPro.
Видео было снято с украинской стороны и первоначально опубликовано в одном из украинских Telegram-каналов, на публикацию обратила внимание «Российская газета».
На видео можно увидеть, как броневик обстреливает из пулемета Browning M2 калибром 12,7 миллиметра позиции российских солдат. В ответ по машине стреляют из стрелкового оружия.
Затем звучат два выстрела из противотанкового гранатомета РПГ-7 — вероятно, это стреляют российские военные. После этого ролик обрывается, поэтому результативность выстрелов и исход боя в целом остаются загадкой.
По данным разработчиков, броневик массой 14 тонн способен выдержать взрыв до 7 килограммов тротила. Машина способна перевозить от шести до десяти человек. Украине с августа по ноябрь 2022 года было передано 240 MaxxPro.
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