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Опубликованы эскизы детской больницы Казани
Опубликована концепция детской больницы Казани, которую планируют построить в городе. Эскизы будущего медучреждения в своем Telegram-канале опубликовала главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева.
Она отметила, что данная концепция принимает участие в смотре-конкурсе на лучшее архитектурное и градостроительное решение Казани. Итоги будут подведены на форуме «Казаныш», который состоится в декабре этого года.
В частности, концепция включает в себя сквер при медучреждении, городской сквер и прогулочные зоны.
«А еще мы раскидали фигурки на территории: это гигантские конусы, шары и цилиндры (трех вышеобозначенных цветов). Это невербальные ориентиры для трех входов в больницу», – рассказала Валеева.
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