В сети появились кадры уничтожения украинского истребителя МиГ-29, который был сбит 8 марта недалеко от города Покровск в Донецкой области. Поражение самолета запечатлел один из местных жителей.

По данным репортера ВГТРК Андрей Руденко, самолет ВСУ был сбит в результате дружественного огня одним из украинских комплексов противовоздушной обороны (ПВО). Источники сообщают, что пилотом сбитого истребителя являлся майор Андрей «Ткач» Ткаченко. Выжить ему не удалось.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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