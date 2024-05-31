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Опубликовано видео с бойцами ВС РФ, которых сегодня обменяли по формуле «75 на 75»
Кадрами с российскими военнослужащими, которых освободили из плена поменяв на солдат ВСУ по формуле 75 на 75, поделился телеграм-канал «Работаем, Брат!».
Информацию об освобождении бойцов ВС РФ сегодня опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что переговоры прошли при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что всех вызволенных из плена российских бойцов перевезут в Москву для дальнейшего лечения и реабилитации.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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