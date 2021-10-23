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23 октября 2021  20:02

Опубликовано видео, где известные люди РТ читают стихотворение Брюсова на 8 языках

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Опубликовано видео, на котором известные общественные деятели из Татарстана читают стихотворение Брюсова «Родной язык» на восьми языках.

Так, в исполнении главного тренера ФК «Рубин» Леонида Слуцкого стихотворение звучит на русском, версию на мордовском языке можно послушать от педагога ДДН, участницы ансамбля «Од Вайме» Дарьи Долговой. Вариант художественного руководителя ансамбля «Лай Мардеж» Марии Тимофеевой — на марийском; у телеведущего Сергея Шерстнева — на украинском; у радиоведущего Артемия Лютерштейна — на иврите. Заместитель председателя Чувашской НКА РТ Константин Малышев ожидаемо читает на чувашском, а председатель правления НКА удмуртов РТ Андрей Герасимов — на удмуртском. На татарском данное произведение прочла телеведущая Гульназ Сафарова.

Видео снято в Национальной библиотеке РТ. Напомним, 2021-й объявлен Годом родных языков и народного единства.

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