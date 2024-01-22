Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Опубликовано фото выживших в результате крушения российского Falcon 10 в Афганистане
Афганское радио Hurriyat в социальных сетях опубликовало фото выживших в результате падения Falcon 10 в Афганистане, передает РИА Новости.
По данным агентства, небольшой российский самолет, потерпевший крушение в Бадахшане, обнаружили спасатели ВВС Исламского Эмирата.
Сообщается, что выживших доставили в центр района Ко Аб.
Напомним, Falcon 10 упал в горах накануне. Самолет выполнял частный медицинский рейс из Тайланда в Москву. Пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников