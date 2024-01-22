Опубликовано фото выживших в результате крушения российского Falcon 10 в Афганистане

Афганское радио Hurriyat в социальных сетях опубликовало фото выживших в результате падения Falcon 10 в Афганистане, передает РИА Новости.

По данным агентства, небольшой российский самолет, потерпевший крушение в Бадахшане, обнаружили спасатели ВВС Исламского Эмирата.

Фото: © Hurriyat

Сообщается, что выживших доставили в центр района Ко Аб.

Напомним, Falcon 10 упал в горах накануне. Самолет выполнял частный медицинский рейс из Тайланда в Москву. Пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.