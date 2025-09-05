Опубликована архитектура программы форума «Технологии Добра»
19 ноября в Москве и онлайн Совкомбанк и Sk Финтех Хаб организуют форум «Технологии Добра», посвященный современным вызовам и возможностям цифровых решений для НКО.
В этом году участников ждет насыщенная деловая повестка:
- Пленарные интервью: открытый разговор с бизнесом о новых возможностях;
- Прямой диалог с Минюстом: юридические нововведения для НКО и роль цифровых решений;
- Международные альянсы: глобальные тренды и новые партнерства;
- Вдохновляющий сторителлинг от «звездных» амбассадоров: как цифровой и медиакапитал помогают совершать добрые дела;
- Менторская гостиная: экспресс-консультации по фандрайзингу, грантам, маркетингу и управлению;
- Кейс-дискуссии: цифровизация региональных НКО, технологии инклюзии;
- Мастер-классы: внедрение инструментов и сервисов для работы НКО с практической поддержкой.
На форуме выступят около 100 экспертов из крупнейших российских компаний и некоммерческих организаций, представители профильных министерств и ведомств.
В числе спикеров:
- Елизавета Арзамасова (актриса театра и кино, певица, телеведущая),
- Никита Ефремов (актер театра и кино),
- Александр Мостовой (футболист, меценат),
- Сергей Хотимский (Совкомбанк),
- Зульфия Миннетдинова (ProCharity),
- Галина Лапонова (Фонд Тимченко),
- Алексей Новиков (Positive Technologies),
- Светлана Маковецкая (Центр «ГРАНИ»),
- Екатерина Гостева (Фонд «Друзья»),
- Наиля Новожилова (Фонд «Арифметика добра»),
- Эльвира Гарифулина (Фонд «Абсолют-Помощь») и многие другие.
Форум – это не только дискуссии и мастер-классы, но и новые знакомства. Продуманные форматы нетворкинга помогут завести максимум полезных контактов. А до старта основной программы участников ждет несколько сайд-ивентов на самые актуальные темы по цифровизации НКО.
Ознакомиться с архитектурой программы и зарегистрироваться для участия можно на сайте форума https://www.td-forum.ru/?utm_medium=email&utm_source=technoparksk&utm_campaign=august#registration
Реклама ПАО «Совкомбанк»