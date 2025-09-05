Опубликована архитектура программы форума «Технологии Добра»

Фото: пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

19 ноября в Москве и онлайн Совкомбанк и Sk Финтех Хаб организуют форум «Технологии Добра», посвященный современным вызовам и возможностям цифровых решений для НКО.

В этом году участников ждет насыщенная деловая повестка:

- Пленарные интервью: открытый разговор с бизнесом о новых возможностях;

- Прямой диалог с Минюстом: юридические нововведения для НКО и роль цифровых решений;

- Международные альянсы: глобальные тренды и новые партнерства;

- Вдохновляющий сторителлинг от «звездных» амбассадоров: как цифровой и медиакапитал помогают совершать добрые дела;

- Менторская гостиная: экспресс-консультации по фандрайзингу, грантам, маркетингу и управлению;

- Кейс-дискуссии: цифровизация региональных НКО, технологии инклюзии;

- Мастер-классы: внедрение инструментов и сервисов для работы НКО с практической поддержкой.

На форуме выступят около 100 экспертов из крупнейших российских компаний и некоммерческих организаций, представители профильных министерств и ведомств.

В числе спикеров:

- Елизавета Арзамасова (актриса театра и кино, певица, телеведущая),

- Никита Ефремов (актер театра и кино),

- Александр Мостовой (футболист, меценат),

- Сергей Хотимский (Совкомбанк),

- Зульфия Миннетдинова (ProCharity),

- Галина Лапонова (Фонд Тимченко),

- Алексей Новиков (Positive Technologies),

- Светлана Маковецкая (Центр «ГРАНИ»),

- Екатерина Гостева (Фонд «Друзья»),

- Наиля Новожилова (Фонд «Арифметика добра»),

- Эльвира Гарифулина (Фонд «Абсолют-Помощь») и многие другие.

Форум – это не только дискуссии и мастер-классы, но и новые знакомства. Продуманные форматы нетворкинга помогут завести максимум полезных контактов. А до старта основной программы участников ждет несколько сайд-ивентов на самые актуальные темы по цифровизации НКО.

Ознакомиться с архитектурой программы и зарегистрироваться для участия можно на сайте форума https://www.td-forum.ru/?utm_medium=email&utm_source=technoparksk&utm_campaign=august#registration

Реклама ПАО «Совкомбанк»