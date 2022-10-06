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Ру Тат
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Официальная хроника
6 октября 2022  09:24

Опубликован указ об отсрочке для ординаторов, аспирантов и студентов от мобилизации

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Вступили в силу поправки в указ об отсрочке от частичной мобилизации аспирантов, врачей-ординаторов и других категорий студентов. Накануне о его подписании сообщил Президент России Владимир Путин.

Документ появился на официальном портале правовой информации.

Президент РФ объяснил, что отсрочку предоставят студентам очной и очно-заочной форм обучения в вузах, колледжах и научных организациях, имеющих госаккредитацию. Также она распространяется на площадки инновационных научно-технологических центров и духовные образовательные организации.

Путин объяснил, что отсрочка для этих категорий предполагалась изначально, как и для других студентов. Однако из-за отсутствия указаний в документах пришлось вносить корректировки.

#Владимир Путин #мобилизация
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