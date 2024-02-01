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Опубликован тизер второго сезона нашумевшего сериала «Игра в кальмара»
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Американский стриминговый сервис Netflix показал тизер второго сезона популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Судя по кадрам, в центре сюжета снова окажется главный персонаж из первого сезона.
Напомним, премьера состоялась в сентябре 2021 года. Картина неожиданно возглавила список самых просматриваемых сериалов стриминговой платформы в 90 странах мира.
Отмечается, что второй сезон стартует во второй половине 2024 года.
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