Опубликован список роддомов Казани, которые в этом году закроют на плановую дезинфекцию

Появился график родильных домов Казани, которые в этом году будут временно закрывать на плановую дезинфекцию. Список роддомов опубликовало Управление здравоохранения города.

Со 2 мая по 5 июня будет закрыт родильный дом ГКБ № 7;

с 6 июня по 26 июня – Родильный дом КМУ;

с 26 июня по 10 июля – Перинатальный центр РКБ (новый корпус);

с 17 июля по 13 августа – Акушерское отделение МСЧ КФУ;

с 16 октября по 29 октября – роддом ГКБ №16;

с 30 октября по 14 ноября – Перинатальный центр РКБ (старый корпус).

Напомним, чтобы устранить все возможные источники опасных микробов, один или два раза в год роддома закрывают на плановые дезинфекции на срок не менее двух недель. В это время все помещения от пола до потолка тщательно дезинфицируются.