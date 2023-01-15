Опубликован список дворов для благоустройства в 2023 году по программе «Наш двор»

В 2023 году по президентской программе «Наш двор» будут отремонтированы 960 дворов в 36 районах Татарстана. Благоустроенные дворы появятся у более чем 260 тыс. жителей республики, сообщили «Татар-информу» в Институте развития городов Татарстана.

На реализацию программы в этом году выделено 9 млрд рублей, как и годом ранее. Продолжатся работы по созданию или ремонту проездов и тротуаров, а также парковок, не мешающих пешеходам, так как в приоритете — безопасность людей. Специалисты обновят детские площадки с качелями и горками, спортивные площадки, скамейки и урны, контейнеры для мусора, также будут установлены сушилки для белья.

Строительный сезон начнется в апреле, но уже в конце прошлого года команда проекта приступила к первым этапам работ по дворам 2023 года. Так, проведены встречи с жителями и согласованы предварительные схемы благоустройства. Сейчас ведется закупка нового оборудования для детских игровых и спортплощадок, формируются графики старта дорожных работ во дворах республики.

Перечень дворов был сформирован вместе с жителями республики и администрациями районов. Так, по результатам голосования жителей за топ-200 дворов на портале госуслуг РТ были определены 200 объектов для благоустройства в 2023 году. Остальные дворы определили администрации районов согласно критериям включения: дома построены до 2014 года, ненадлежащее состояние асфальта по результатам инвентаризации БТИ, ранее на территориях не выполнялись программы по благоустройству.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент РТ Рустам Минниханов. За время работы программы в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов.

Перечень дворов, подлежащих ремонту в 2023 году, можно посмотреть на сайте dvor.tatar.