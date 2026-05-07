Опубликован сборник текстов Эрика Булатова об искусстве

Вышла книга, посвященная художнику Эрику Булатову. Это наиболее полный сборник его текстов об искусстве, в который вошли ранее не публиковавшиеся статьи и интервью. Об этом сообщает «Миллиард Татар».

Эрик Булатов (1933–2025) считается одним из ключевых российских художников своего поколения. Его работы, близкие к фотореализму и соц-арту, сформировали ряд узнаваемых образов современного искусства. Помимо живописи, Булатов занимался теорией искусства и формулировал принципы построения картины. Составителем издания выступил Сергей Попов.

Среди наиболее известных работ художника – «Горизонт» (1971–1972), где группа людей движется к морю, однако путь им преграждает красная ковровая полоса, превращающаяся в линию горизонта. В картине «Слава КПСС» (1975) изображено голубое небо, полностью перекрытое крупными красными буквами идеологического лозунга.

В работе «Свобода» (1991) слово, выполненное в крупном масштабе, уходит в глубину перспективы облачного неба. Картина «Вход – входа нет» (1994–1995) также входит в число его известных произведений.

С 1989 года Булатов жил в Нью-Йорке, а с 1992 года – в Париже, где провел последние десятилетия жизни.

Эрик Владимирович Булатов (5 сентября 1933 – 9 ноября 2025) – один из наиболее значимых и дорогих современных российских художников, представитель московского концептуализма и один из основателей соц-арта. Он окончил Суриковский институт и много лет работал иллюстратором детских книг вместе с Олегом Васильевым, совмещая эту деятельность с занятием неофициальным искусством.

Его живопись основана на соединении классического пейзажа и плакатного текста. Лозунги и элементы советской символики в его работах выступают как визуальные структуры, которые либо перекрывают пространство изображения, либо, напротив, задают в него «проход».