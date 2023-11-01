Опубликован рейтинг кадастровых инженеров в Татарстане

Рейтинг кадастровых инженеров за январь-сентябрь 2023 года опубликовал Росреестр Татарстана. Документ включает основные показатели работы инженеров, в числе которых данные о количестве положительных решений, отказов и приостановлений. В документе также указано, в какой СРО кадастровых инженеров состоит специалист, его номер в государственном реестре кадастровых инженеров.

«Росреестр Татарстана уделяет особое внимание сокращению количества приостановлений и отказов при постановке объектов недвижимости на кадастровый учет и регистрации прав», – отметил замруководителя Росреестра РТ Нияз Галиакбаров. Он добавил, что жители республики, используя данные рейтинга, смогут снизить риски при оформлении недвижимости.

«Татарстанцы, кому, например, необходимо описать границы земельного участка или поставить дом на кадастровый учет, имеют возможность получить представление о кадастровой деятельности конкретного специалиста и тем самым снизить в дальнейшем риски при оформлении недвижимости», – подчеркнул Галиакбаров.

Рейтинг кадастровых инженеров обновляется ежеквартально и размещается на сайте Росреестра РТ. Текущий рейтинг доступен по ссылке.

Росреестр республики рекомендует жителям Татарстана перед выбором кадастрового инженера получить информацию о результативности его работы, проверив информацию о нем на сайте ведомства.