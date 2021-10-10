Опубликован последний пост в соцсетях погибшего при крушении самолета L-410

Павел Музыченко, погибший при крушении самолета L-410 в Мензелинске, оставил последний в жизни на своей странице в Facebook. В нем он планировал завершить поездки в Мензелинск для полетов.

«Чего мне не хватает? Аэротрубы, чтобы тренировать навыки в парашютном спорте и высотного борта, чтобы не кататься за 250 километров в братский Татарстан. Все башкирские парашютисты любят Мензелинск, но 500 километров в день все-таки многовато. Но думаю, что в скором времени аэротрубу построим, самолёт купим», — написал в своем последнем посте Музыченко.

Ранее ИА «Татар-информ» передавало комментарии с соболезнованиями подписчиков, оставленные ими на страницах в соцсетях, погибших в трагедии.