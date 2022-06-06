Опубликован полный список дат празднования Сабантуя в РТ, России и других странах

Корреспондент «Татар-информ» составила сводное расписание празднования Сабантуя в городах и населенных пунктах Татарстана, России и мира.



В Татарстане

С 11 по 13 июня праздничные мероприятия пройдут во всех районах республики, в том числе, в Альметьевске, Елабуге и Нижнекамске.

18 июня Сабантуй отпразднуют в Набережных Челнах,

19 июня – в Казани.

В России

Федеральный Сабантуй в этом году состоится 18 июня в Ульяновске;

Всероссийской сельский Сабантуй – 2 июля в селе Аксеново Республики Мордовия;

В районах Башкортостана Сабантуи ожидаются 11-12, 18 июня;

В Зилаирском районе национальный праздник прошел еще 27 мая;

В Белебеевском, Стерлитамакском, Ишимбайском, Бураевском, Буздякском, Караидельском, Шаранском районах Сабантуй пройдет 18 июня;

В Уфимском районе – 11 июня.

В Петербурге Сабантуй состоится 25 июня в селе Энколово Ленинградской области ;

; Сабантуй в Москве – 2 июля;

Южный Сабантуй – 16 июля в Ростове-на-Дону;

Международный шахтерский Сабантуй – 25 июня в городе Новокузнецк;

Челябинск, Троицк – 25 июня;

Магнитогорск – 18 июня;

город Бугуруслан Оренбургской области – 18 июня;

– 18 июня; Свердловская область : в Екатеринбурге – 26 июня;

: в Екатеринбурге – 26 июня; городах Полевской, Красноуральск – 19 июня;

Березовский, Первоуральск – 18 июня;

Тавда – 25 июня;

Новоуральск – 26 июля;

Самарская область : село Камышла и Денискино – 11 июня;

: село Камышла и Денискино – 11 июня; Старое Ермаково, Алькино – 12 июня;

Мочалеевка – 25 июня;

Пермский край : город Пермь, село Барда – 18 июня;

: город Пермь, село Барда – 18 июня; Соликамск – 2 июля,

Пермский районный Сабантуй – 18 июня.

Ханты-Мансийский автономный округ : Сургут – 19 июня;

: Сургут – 19 июня; Нижневартовск – 11 июня;

Нефтеюганск – 18 июня.

Тюменская область: Тюмень – 30 июля;

Тобольск – 18 июня.

Удмуртия : Ижевск – 26 июня;

: Ижевск – 26 июня; Сарапул – 2 июля;

Пензенская область : Пенза – 16 июля;

: Пенза – 16 июля; Нижегородская область : Нижний Новгород – 30 июля;

: Нижний Новгород – 30 июля; Республика Марий Эл : поселок Параньга Параньгинского района – 19 июня;

: поселок Параньга Параньгинского района – 19 июня; Йошкар-Ола – 25 июня;

Волжск – 12 июня;

Кировская область : Вятские Поляны – 2 июля;

: Вятские Поляны – 2 июля; Малмыж – 25 июня;

Красноярский край : Красноярск, Лесосибирск (30-й юбилейный Сабантуй) – 25 июня;

: Красноярск, Лесосибирск (30-й юбилейный Сабантуй) – 25 июня; Краснодарский край : Сочи – 25 июня;

: Сочи – 25 июня; Курганская область : Курган – 23 июля;

: Курган – 23 июля; Приморский край : в городе Артем также пройдет 30-й юбилейный Сабантуй – 18 июня;

: в городе Артем также пройдет 30-й юбилейный Сабантуй – 18 июня; Саха (Якутия) : Якутск – 24-25 июня;

: Якутск – 24-25 июня; Хабаровский край : Хабаровск – 3 июля;

: Хабаровск – 3 июля; Тверская область ; Тверь – 23 июля;

; Тверь – 23 июля; Сабантуй Рязанской области – 19 июня; в городе Касимов – 12 июня;

– 19 июня; в городе Касимов – 12 июня; Смоленская область : Смоленск – 12 июня;

: Смоленск – 12 июня; город Калининград – 16 июля.

В других странах