Опубликован полный список дат празднования Сабантуя в РТ, России и других странах
Корреспондент «Татар-информ» составила сводное расписание празднования Сабантуя в городах и населенных пунктах Татарстана, России и мира.
В Татарстане
- С 11 по 13 июня праздничные мероприятия пройдут во всех районах республики, в том числе, в Альметьевске, Елабуге и Нижнекамске.
- 18 июня Сабантуй отпразднуют в Набережных Челнах,
- 19 июня – в Казани.
В России
- Федеральный Сабантуй в этом году состоится 18 июня в Ульяновске;
- Всероссийской сельский Сабантуй – 2 июля в селе Аксеново Республики Мордовия;
В районах Башкортостана Сабантуи ожидаются 11-12, 18 июня;
- В Зилаирском районе национальный праздник прошел еще 27 мая;
- В Белебеевском, Стерлитамакском, Ишимбайском, Бураевском, Буздякском, Караидельском, Шаранском районах Сабантуй пройдет 18 июня;
- В Уфимском районе – 11 июня.
- В Петербурге Сабантуй состоится 25 июня в селе Энколово Ленинградской области;
- Сабантуй в Москве – 2 июля;
- Южный Сабантуй – 16 июля в Ростове-на-Дону;
- Международный шахтерский Сабантуй – 25 июня в городе Новокузнецк;
- Челябинск, Троицк – 25 июня;
- Магнитогорск – 18 июня;
- город Бугуруслан Оренбургской области – 18 июня;
- Свердловская область: в Екатеринбурге – 26 июня;
- городах Полевской, Красноуральск – 19 июня;
- Березовский, Первоуральск – 18 июня;
- Тавда – 25 июня;
- Новоуральск – 26 июля;
- Самарская область: село Камышла и Денискино – 11 июня;
- Старое Ермаково, Алькино – 12 июня;
- Мочалеевка – 25 июня;
- Пермский край: город Пермь, село Барда – 18 июня;
- Соликамск – 2 июля,
- Пермский районный Сабантуй – 18 июня.
- Ханты-Мансийский автономный округ: Сургут – 19 июня;
- Нижневартовск – 11 июня;
- Нефтеюганск – 18 июня.
- Тюменская область: Тюмень – 30 июля;
- Тобольск – 18 июня.
- Удмуртия: Ижевск – 26 июня;
- Сарапул – 2 июля;
- Пензенская область: Пенза – 16 июля;
- Нижегородская область: Нижний Новгород – 30 июля;
- Республика Марий Эл: поселок Параньга Параньгинского района – 19 июня;
- Йошкар-Ола – 25 июня;
- Волжск – 12 июня;
- Кировская область: Вятские Поляны – 2 июля;
- Малмыж – 25 июня;
- Красноярский край: Красноярск, Лесосибирск (30-й юбилейный Сабантуй) – 25 июня;
- Краснодарский край: Сочи – 25 июня;
- Курганская область: Курган – 23 июля;
- Приморский край: в городе Артем также пройдет 30-й юбилейный Сабантуй – 18 июня;
- Саха (Якутия): Якутск – 24-25 июня;
- Хабаровский край: Хабаровск – 3 июля;
- Тверская область; Тверь – 23 июля;
- Сабантуй Рязанской области – 19 июня; в городе Касимов – 12 июня;
- Смоленская область: Смоленск – 12 июня;
- город Калининград – 16 июля.
В других странах
- Первый международный Сабантуй Прииртышья – город Семей Республики Казахстан - июль (дата неизвестна).
- Европейский Сабантуй – 9 июля в городе София, Болгария;
- Узбекистан: Ташкент, Ургенч – 19 июня;
- Казахстан: Алмата – 19 июня, Нур-Султан – 2 июля, Актобе – 12 июня, Уральск – 26 июня, Кокшетау – 18 июня, Петропавловск – 17 июля;
- Кыргызстан: Бишкек, Ош – 12 июня;
- Азербайджан: Баку – 19 июня;
- Турция: Эскишехир – 12 июня;
- Беларусь: Минск – 12 июня; Ивье – 1 июля.
- ЛНР: город Стаханов Луганской области – 19 июня;
- Польша: Крушиняны – 16 июля; Гданьск – 23 июня;
- Эстония: Нарва – 11 июня;
- Канада: Торонто (провинция Онтарио) – 19 июня;
- Италия: Рим – сентябрь; Кунео – 10-11 сентября;
- Франция: Париж – 2 июля;
- Израиль: Кирьят-Гат – 25 июня;
- Испания: Льорет-де-Мар – 13 августа;
- Тайланд: Пхукет – 19 июня.