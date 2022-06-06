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Общество
6 июня 2022  20:14
Гульнар Гарифуллина

Опубликован полный список дат празднования Сабантуя в РТ, России и других странах

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Корреспондент «Татар-информ» составила сводное расписание празднования Сабантуя в городах и населенных пунктах Татарстана, России и мира.

  
В Татарстане

  • С 11 по 13 июня праздничные мероприятия пройдут во всех районах республики, в том числе, в Альметьевске, Елабуге и Нижнекамске. 
  • 18 июня Сабантуй отпразднуют в Набережных Челнах, 
  • 19 июня – в Казани. 

В России

  • Федеральный Сабантуй в этом году состоится 18 июня в Ульяновске;
  • Всероссийской сельский Сабантуй – 2 июля в селе Аксеново Республики Мордовия;

В районах Башкортостана Сабантуи ожидаются 11-12, 18 июня;

  • В Зилаирском районе национальный праздник прошел еще 27 мая; 
  • В Белебеевском, Стерлитамакском, Ишимбайском, Бураевском, Буздякском, Караидельском, Шаранском районах Сабантуй пройдет 18 июня;
  • В Уфимском районе – 11 июня. 
  • В Петербурге Сабантуй состоится 25 июня в селе Энколово Ленинградской области;
  • Сабантуй в Москве – 2 июля;
  • Южный Сабантуй – 16 июля в Ростове-на-Дону;
  • Международный шахтерский Сабантуй – 25 июня в городе Новокузнецк;
  • Челябинск, Троицк – 25 июня;
  • Магнитогорск  – 18 июня;
  • город Бугуруслан Оренбургской области – 18 июня;
  • Свердловская область: в Екатеринбурге – 26 июня; 
  • городах Полевской, Красноуральск – 19 июня; 
  • Березовский, Первоуральск – 18 июня; 
  • Тавда – 25 июня; 
  • Новоуральск – 26 июля;
  • Самарская область: село Камышла и Денискино – 11 июня; 
  • Старое Ермаково, Алькино – 12 июня; 
  • Мочалеевка – 25 июня;
  • Пермский край: город Пермь, село Барда – 18 июня; 
  • Соликамск – 2 июля, 
  • Пермский районный Сабантуй – 18 июня.
  • Ханты-Мансийский автономный округ: Сургут – 19 июня; 
  • Нижневартовск – 11 июня; 
  • Нефтеюганск – 18 июня.
  • Тюменская область: Тюмень – 30 июля; 
  • Тобольск – 18 июня.
  • Удмуртия: Ижевск – 26 июня; 
  • Сарапул – 2 июля;
  • Пензенская область: Пенза – 16 июля;
  • Нижегородская область: Нижний Новгород – 30 июля;
  • Республика Марий Эл: поселок Параньга Параньгинского района – 19 июня;
  • Йошкар-Ола – 25 июня;
  • Волжск – 12 июня;
  • Кировская область: Вятские Поляны – 2 июля; 
  • Малмыж – 25 июня;
  • Красноярский край: Красноярск, Лесосибирск (30-й юбилейный Сабантуй) – 25 июня;
  • Краснодарский край: Сочи – 25 июня;
  • Курганская область: Курган – 23 июля;
  • Приморский край: в городе Артем также пройдет 30-й юбилейный Сабантуй – 18 июня;
  • Саха (Якутия): Якутск – 24-25 июня; 
  • Хабаровский край: Хабаровск – 3 июля;
  • Тверская область; Тверь – 23 июля;
  • Сабантуй Рязанской области – 19 июня; в городе Касимов – 12 июня;
  • Смоленская область: Смоленск – 12 июня;
  • город Калининград – 16 июля.

В других странах

  • Первый международный Сабантуй Прииртышья – город Семей Республики Казахстан - июль (дата неизвестна).
  • Европейский Сабантуй – 9 июля в городе София, Болгария;
  • Узбекистан: Ташкент, Ургенч – 19 июня;
  • Казахстан: Алмата – 19 июня, Нур-Султан – 2 июля, Актобе – 12 июня, Уральск – 26 июня, Кокшетау – 18 июня, Петропавловск – 17 июля;
  • Кыргызстан: Бишкек, Ош – 12 июня;
  • Азербайджан: Баку – 19 июня;
  • Турция: Эскишехир – 12 июня;
  • Беларусь: Минск – 12 июня; Ивье – 1 июля.
  • ЛНР: город Стаханов Луганской области  – 19 июня;
  • Польша: Крушиняны – 16 июля; Гданьск – 23 июня;
  • Эстония: Нарва – 11 июня;
  • Канада: Торонто (провинция Онтарио) – 19 июня;
  • Италия: Рим – сентябрь; Кунео – 10-11 сентября;
  • Франция: Париж – 2 июля;
  • Израиль: Кирьят-Гат – 25 июня;
  • Испания: Льорет-де-Мар – 13 августа;
  • Тайланд: Пхукет – 19 июня.
     
#сабантуй
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