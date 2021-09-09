Опубликован Каталог топонимов Татарстана на русском и татарском языках

На сайте Фонда пространственных данных Татарстана размещен Каталог топонимов республики на русском и татарском языках. На данный момент в нем содержится 3 тыс. наименований населенных пунктов.

За основу документа был взят Государственный каталог географических названий РФ, дополненный данными Реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов в РТ Министерства юстиции республики.

«Фондом была проделана большая работа по доработке структуры документа и включению наименований населенных пунктов на татарском языке», – отмечается в сообщении ведомства.

В каталоге содержится более 3 тыс. наименований населенных пунктов (городов, поселков, сел, деревень и ж/д станций) с указанием регистрационного номера и типа объекта в алфавитной последовательности.

В будущем он будет дополняться другими типами географических объектов — рек, урочищ, гор, заповедников и т. д. Кроме того, ведется работа по выявлению наименований населенных пунктов на языках народов РФ в отношении географических объектов Республики Татарстан, расположенных на территории их компактного проживания.