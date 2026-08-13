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На главную ТИ-Спорт 13 августа 2026 16:53

Опубликован календарь Единой лиги на сезон-2026/2027

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Опубликован календарь Единой лиги на сезон-2026/2027
Фото: cskabasket.ru

Единая лига ВТБ опубликовала расписание регулярного чемпионата сезона-2026/2027. Первый матч состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет «Уралмаш».

Регулярка пройдёт в два этапа: на первом команды сыграют в два круга, затем разделятся на группы «А» и «Б». Последние игры первого этапа запланированы на 27 января.

Полное расписание — на сайте Единой лиги ВТБ.

Напомним, действующим чемпионом является московский ЦСКА, серебряный призер – казанский УНИКС.

#единая лига втб
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