Опубликован календарь Единой лиги на сезон-2026/2027

Фото: cskabasket.ru

Единая лига ВТБ опубликовала расписание регулярного чемпионата сезона-2026/2027. Первый матч состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет «Уралмаш».

Регулярка пройдёт в два этапа: на первом команды сыграют в два круга, затем разделятся на группы «А» и «Б». Последние игры первого этапа запланированы на 27 января.

Полное расписание — на сайте Единой лиги ВТБ.

Напомним, действующим чемпионом является московский ЦСКА, серебряный призер – казанский УНИКС.