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Опубликован график работы медицинских организаций Татарстана в праздничные дни
Во время праздников медицинские учреждения Татарстана будут функционировать по специальному расписанию. Вот обновленный график работы с 28 апреля по 1 мая, а также с 4 по 5 мая и с 9 по 12 мая:
Для взрослых поликлиник:
- 28 апреля, 1, 5, 9 и 12 мая: работают с 9:00 до 20:00.
- 29 и 30 апреля, 4, 10 и 11 мая: работают с 8:00 до 20:00.
Для детских поликлиник:
- 28 апреля, 1, 5, 9 и 12 мая: работают с 9:00 до 18:00.
- 29 и 30 апреля, 4, 10 и 11 мая: работают с 8:00 до 19:00.
Стационары:
- Работают круглосуточно, госпитализация осуществляется в соответствии с территориальным принципом и профилем заболевания.
Родильные дома:
- Работают круглосуточно, госпитализация беременных и рожениц производится в соответствии с установленной маршрутизацией.
Травматологические пункты:
- Работают круглосуточно, принимают пациентов с первичными обращениями независимо от места жительства в праздничные и выходные дни.
Взрослые стоматологические поликлиники:
- 29 и 30 апреля, 4, 10 и 11 мая: работают с 9:00 до 18:00.
- 28 апреля, 1, 5, 9 и 12 мая: работают с 9:00 до 17:00.
Детские стоматологические поликлиники:
- 28 апреля, 5 и 12 мая: работают по графику воскресных дежурств.
- 29 и 30 апреля, 1, 4, 9, 10 и 11 мая: работают с 9:00 до 17:00.
Единый контакт-центр здравоохранения доступен круглосуточно по номеру 8 (843) 558-03-03 для всех ваших запросов и потребностей.
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