Опубликован график работы медицинских организаций Татарстана в праздничные дни

Во время праздников медицинские учреждения Татарстана будут функционировать по специальному расписанию. Вот обновленный график работы с 28 апреля по 1 мая, а также с 4 по 5 мая и с 9 по 12 мая:

Для взрослых поликлиник:

28 апреля, 1, 5, 9 и 12 мая: работают с 9:00 до 20:00.

работают с 9:00 до 20:00. 29 и 30 апреля, 4, 10 и 11 мая: работают с 8:00 до 20:00.

Для детских поликлиник:

28 апреля, 1, 5, 9 и 12 мая: работают с 9:00 до 18:00.

работают с 9:00 до 18:00. 29 и 30 апреля, 4, 10 и 11 мая: работают с 8:00 до 19:00.

Стационары:

Работают круглосуточно, госпитализация осуществляется в соответствии с территориальным принципом и профилем заболевания.

Родильные дома:

Работают круглосуточно, госпитализация беременных и рожениц производится в соответствии с установленной маршрутизацией.

Травматологические пункты:

Работают круглосуточно, принимают пациентов с первичными обращениями независимо от места жительства в праздничные и выходные дни.

Взрослые стоматологические поликлиники:

29 и 30 апреля, 4, 10 и 11 мая: работают с 9:00 до 18:00.

работают с 9:00 до 18:00. 28 апреля, 1, 5, 9 и 12 мая: работают с 9:00 до 17:00.

Детские стоматологические поликлиники:

28 апреля, 5 и 12 мая: работают по графику воскресных дежурств.

работают по графику воскресных дежурств. 29 и 30 апреля, 1, 4, 9, 10 и 11 мая: работают с 9:00 до 17:00.

Единый контакт-центр здравоохранения доступен круглосуточно по номеру 8 (843) 558-03-03 для всех ваших запросов и потребностей.