Опубликован график отключения горячей воды в Казани на июль 2025 года

Фото: © «Татар-информ»

С 1 по 15 июля в Казани пройдут плановые отключения горячего водоснабжения в жилых домах, детских садах и школах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго». Прекращение водоснабжения связано с проведением гидравлических испытаний на магистральных и квартальных тепловых сетях с постепенным понижением температуры ГВС и последующим отключением подачи горячего водоснабжения потребителям. График отключения горячей воды опубликован на официальном портале Мэрии Казани.

По результатам проведенных гидравлических испытаний в график могут быть внесены определенные изменения.

Подача горячей воды будет временно приостановлена поэтапно:

С 10:00 1 июля до 10:00 4 июля

С 10:00 4 июля до 10:00 15 июля

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций необходимо сообщить на круглосуточную линию «Казанских тепловых сетей» по телефону 8(800)234-82-43, а также соблюдать правила безопасности.

Отключение горячего водоснабжения с 10.00 1 июля до 10.00 4 июля

Жилые дома:

2-я Юго-Западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 26а, 34, 35, 36, 37, 39;

Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;

Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;

Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85;

Бондаренко, 6, 33, 34;

Вахитова, 5 (к.2, к.3);

Восстания, 67а, 80а, 82б, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121а, 123, 123а, 127, 129;

Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16 (секц. 1-10);

Выборгская, 2, 3, 4;

Галимджана Баруди, 11, 13, 16, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25;

Горсоветская, 2а, 17 (к.1, к.2, к.3), 19а, 25, 29, 33, 34;

Дежнева, 2 (к.1, к.2), 4 (к.1, к.2);

Декабристов, 8, 10, 83, 85, 87, 89в, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156;

Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;

Калугинская, 4;

Коммунаров, 1/6, 2;

Краснококшайская, 75а, 84, 84б (к.1, к.2), 85а;

Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 (к.1, к.2, к.3, к.4), 18, 19, 20, 22, 21, 23, 25 (к.1, к.2);

Ленская, 10;

Лушникова, 6, 8, 10;

Малая Крыловка, 27;

Окольная, 28, 30, 94а (к.1, к.2);

Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б;

Пилотская, 35, 37, 39 к.1;

Ползунова, 5;

Поперечно-Базарная, 57, 59, 61;

Проспект Ибрагимова, 32/20, 32а, 89;

Проточная, 6а, 12;

Серова, 3, 4, 5, 6 (к.1, к.2), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 26, 26а, 27, 28а, 29, 31, 35, 37, 41, 43 (к.1, к.2, к.3), 46, 48, 50 (к.1, к.2), 51/11;

Сибгата Хакима, 3, 5, 5а, 7;

Солдатская, 3, 5;

Соловецких Юнг, 1, 7;

Тверская, 5, 9б;

Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;

Хлебозаводская, 3 к.2, 6, 7а, 8;

Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8;

Чкалова, 7б;

Шамиля Усманова, 11а, 11б, 11в, 25а;

Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 9, 12, 18;

Ютазинская, 6б (к.1, к.2, к.3), 14, 16, 18;

Ягодинская, ЖК Крыловка корп.1, корп.2, корп.3, корп.4, корп.5, корп.6, 25;

Ямашева, 4, 6.

Детские сады: №12 (Абсалямова, 9), №80 (Чкалова, 6а), №81 (Лушникова, 11а, 2-я Юго-Западная, 25), №83 (Энгельса, 59а, Ползунова, 6), №84 (Тверская, 6), №97 (Кулахметова, 20а), №101 (Пилотская, 46), №105 (Бакалейная, 44а), №107 (Блюхера, 9а, Соловецких Юнг, 29), №149 (Ютазинская, 8а), №164 (Тверская, 5а), №217 (Ленская, 3а), №222 (Шамиля Усманова, 37а), №231 (Восстания, 63а), №240 (Волгоградская, 11а), №262 (Декабристов, 154а), №279 (Окольная, 17), №282 (Соловецких Юнг, 21), №294 (Восход, 13а), №311 (Восход, 5б), №314 (Шамиля Усманова, 27а), №321 (Чкалова, 11а), №340 (Тверская, 4а), №350 (Батыршина, 24), №372 (Галимджана Баруди, 15), №376 (Декабристов, 85а, Чистопольская, 3а), №381 (Сосновая, 11), №387 (Батыршина, 21а, Галимджана Баруди, 17), №395 (Серова, 2а), гимназия №2 (доп. дошкольные группы, Шамиля Усманова, 11г).

Школы: №8 (Фурманова, 5а), №55 (Тверская, 2а), №64 (Ямашева, 8), №65 (Шамиля Усманова, 25б), №70 (Краснококшайская, 178), №87 (Серова, 12а), №99 (Рахимова, 23а к.1), №135 (2-я Юго-Западная, 27а), гимназия №2 при КФУ (Шамиля Усманова, 11г), гимназия №4 (Чкалова, 8), гимназия-интернат №4 (Галимджана Баруди, 3а), гимназия №9 (Батыршина, 15), гимназия №12 (Декабристов, 89а), гимназия №94 (Шамиля Усманова, 14), гимназия №102 (Шамиля Усманова, 30), ДМШ №2 (Галимджана Баруди, 25а), лицей-интернат №2 (Бакалейная, 41), лицей-интернат №2 (Шамиля Усманова, 11г), РСОШ им.Галлямова (Рахимова, 23а).

Учебные учреждения: техникум ККСАиГХ (Энергетиков, 10), техникум КТЭТ (Горсоветская, 2).

Лечебные учреждения: ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» (Серова, 13 (в доме), ГАУЗ «Городская клиническая больница № 16» г. Казани женская консультация (Серова, 15 (в доме), Городская стоматология (Восстания, 41/49), ГАУЗ «ДСП №5» (Сабан, 1), Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер (Серова, 37), станция скорой помощи №2 (Горсоветская, 25а), городская детская больница №1 (Декабристов, 125а), детская стоматологическая поликлиника №1 (2-я Юго-Западная, 34).

Прочие: приют для детей «Дуслык» (Восстания, 99а), гостиница «Мон Плезир» (Восстания, 84а), гостиница «Релита» (Декабристов, 85б), гостиница «Биляр» (Краснококшайская, 187), хореографический центр «Шарм» (Восход, 16).

Отключение горячего водоснабжения с 10.00 1 июля до 10.00 4 июля

Жилые дома:

Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;

Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;

Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85;

Бондаренко, 6, 33, 34;

Волгоградская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Восстания, 67а, 80а, 82б, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129;

Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16 (секц. 1-10);

Выборгская, 2, 3, 4;

Галимджана Баруди, 11, 13, 16, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25;

Декабристов, 8, 10, 129, 131;

Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 (к.1, к.2, к.3, к.4), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 (к.1, к.2);

Окольная, 28, 30, 94а (к.1, к.2);

Пилотская, 35, 37, 39 к.1;

Проспект Ибрагимова, 89;

Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б;

Серова, 3, 4, 5, 6 (к.1, к.2), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 26, 26а, 27, 28а, 29, 31, 35, 37, 41, 46;

Сибгата Хакима, 3, 5, 5а, 7;

Солдатская, 3, 5;

Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;

Хлебозаводская, 3 к.2, 6, 7а, 8;

Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8;

Чкалова, 7б;

Шамиля Усманова, 11а, 11б, 11в, 25а;

Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 12, 18;

Ютазинская, 6б (к.1, к.2, к.3), 14, 16, 18.

Детские сады: №12 (Абсалямова, 9), №80 (Чкалова, 6а), №97 (Кулахметова, 20а), №101 (Пилотская, 46), №105 (Бакалейная, 44а), №107 (Блюхера, 9а, Соловецких Юнг, 29), №149 (Ютазинская, 8а), №222 (Шамиля Усманова, 37а), №231 (Восстания, 63а), №279 (Окольная, 17), №282 (Соловецких Юнг, 21), №294 (Восход, 13а), №311 (Восход, 5б), №314 (Шамиля Усманова, 25а), №321 (Чкалова, 11а), №340 (Тверская 4а), №350 (Батыршина, 24), №372 (Галимджана Баруди, 15), №376 (Чистопольская, 3а), № 381 (Сосновая, 11), ЦРР-детский сад № 387 (Батыршина, 21а, Баруди, 17), №395 (Серова, 2а), гимназия №2 (доп. дошкольные группы, Шамиля Усманова, 11г).

Школы: №9 (Батыршина, 15), №55 (Тверская, 2а), №65 (Шамиля Усманова, 25б), №70 (Краснококшайская, 178), №87 (Серова, 12а), №99 (Рахимова, 23а), гимназия №2 при КФУ (Шамиля Усманова, 11г), гимназия №4 (Чкалова, 8), гимназия-интернат №4 (Галимджана Баруди, 3а), гимназия №94 (Шамиля Усманова, 14), гимназия №102 (Шамиля Усманова, 30), ДМШ №2 Галимджана Баруди, 25а), лицей-интернат №2 (Бакалейная, 41), лицей-интернат №2 (Шамиля Усманова, 11г), интернат РСОШ им.Галлямова (Рахимова, 23а).

Учебные учреждения: техникум «ККСАиГХ» (Энергетиков, 10).

Прочие: приют для детей «Дуслык» (Восстания, 99а), гостиница «Мон Плезир» (Восстания, 84а, Кулахметова 187).