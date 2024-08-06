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«Оптимистичный прогноз»: Рамзан Кадыров ждет победы России в 2024-м. Что думают эксперты
Россия в 2024 году одержит победу в СВО. Таким мнением в эфире телеканала «Россия-1» поделился глава Чечни Рамзан Кадыров. На чем базируется его уверенность и как комментируют позицию чеченского лидера эксперты – в материале «Татар-информа».
«Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений»
Чеченский лидер Рамзан Кадыров абсолютно уверен в победе Вооруженных Сил России в Специальной военной операции (СВО) в 2024 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-1».
«Победа 100 процентов в этом году будет за нами, в этом нет сомнений. У ВСУ пехоты нет. Мы идем вперед, мы продвигаемся», – сказал Кадыров.
Также он поделился информацией, которую глава Чечни получает из зоны СВО от командиров. Они информируют Кадырова о заходе на стратегически важные объекты. В частности, чеченский лидер выделил наступление российских войск под Волчанском.
«Со стороны Волчанска вообще нет проблем. Украинские солдаты сами сдаются в плен. Ребята говорят, что там воевать стыдно», – заявил Кадыров.
Еще в 2023 году Кадыров говорил о победе России в 2024-м
Напомним, что ранее глава Чечни писал в своем телеграм-канале о массовой сдаче в плен солдат ВСУ на артемовском направлении.
«Как правило, обычным украинским солдатам вышестоящие ставят невыполнимые задачи. Поэтому рядовые бойцы, среди которых большое количество принудительно мобилизованных, все чаще идут наперекор начальству», — написал он.
Интересно, что Рамзан Кадыров еще в 2023 году предсказывал, что Россия победит в спецоперации именно в 2024 году. Он писал это в ноябре 2023 года.
«Говорить о переговорах нет никакого смысла. Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа. Нам еще предстоит вернуть несколько городов. А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и наконец освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом», — писал он в своем телеграм-канале.
Пехота играет ключевую роль на СВО
Таким образом, позиция Рамзана Кадырова более чем за полгода не изменилась. Действительно, на фронте Россия владеет стратегической инициативой.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом «Татар-информа» поддержал Кадырова в вопросе ключевой роли пехоты, в успехах российских войск в зоне СВО.
«Территории все равно берутся пехотой. Какие бы технические средства ни использовались – дроны, артиллерия, бронетехника, авиация, все равно основная роль у пехоты. Основное значение играет ее выучка и подготовка. От ее упорства, настойчивости и умения воевать зависит победа. Та пехота, которая у нас есть сейчас, соответствует всем этим критериям, и этим можно объяснить продвижение наших войск вперед», – считает эксперт.
При этом ВС РФ планомерно наступают, несмотря на продолжающуюся техническую поддержку Западом киевского режима.
F-16 Зеленского не спасут?
Более того, Киеву поставили первую партию долгожданных для Владимира Зеленского истребителей F-16. Однако эксперты справедливо полагают, что устаревшие модификации этих самолетов серьезного перелома в ход конфликта не внесут.
«Эти поставки имеют своей целью обеспечить воздушную безопасность Украины. Это борьба с “калибрами”, “геранями” и чтобы наша авиация на первой линии не применяла модули с планированием. Но вряд ли это получится, потому что наша система ПВО показала высокую эффективность. И F-16 мы в свое время сбивали успешно в Сирии комплексом F-200, и даже сирийцы их сбивали», – вспоминает Юрий Кнутов.
По его словам, российские ВС преодолеют все сложности, связанные с появлением на фронте американских истребителей, в течение месяца.
«Есть сложности с тем, что придется менять тактику наших операций с ударами по территории Украины. Но со временем мы это отработаем, и результаты будут не хуже, чем до поставок F-16. А может, и лучше», – уверен он.
А что политика и дипломатия?
Понятно, что исход СВО будет зависеть не только от ситуации «на земле», но и от политической конъюнктуры. Известно, что киевский режим сражается с Россией на деньги коллективного Запада во главе с американцами. В США 5 ноября пройдут президентские выборы. При победе Дональда Трампа никто сейчас не рискнет предположить, что будет с финансовой подпиткой ВСУ.
«Перед выборами в США есть очень хороший шанс для завершения СВО», – сказал «Татар-информу» известный политолог и бывший дипломат Сергей Марков.
Впрочем, эксперт полагает, что мнение Рамзана Кадырова – это «оптимистичный прогноз». Марков считает, что на данный момент нет препятствий, чтобы СВО продолжалась и после 2024 года. По его мнению, Россия должна действовать в конфликте агрессивнее, чтобы ставки росли не для Киева, а для его хозяев по ту сторону океана.
«Все просто. Чем больше Россия наступает, тем больше стимулов у Запада для заключения соглашения. Или если бы речь шла о личных потерях Запада, например если бы наши взяли пример с хуситов и начали сбивать хотя бы в Черном море разведывательные дроны США, они бы немного испугались», – полагает Кнутов.
Также эксперт привел в пример Иран, у которого есть прокси-формирования, которые могут наносить удары, не подставляя в дипломатическом плане Тегеран.
«Если бы у России были бы подобные возможности, то мы могли бы вести войну не только на территории несчастной колонии Украины, но и на территории тех стран, которые являются инициаторами этой войны. Тогда бы у Запада было бы больше стимулов для заключения мирного договора. А то сейчас они рады и счастливы. Воюют руками украинских рабов и сами не несут почти никаких издержек», – считает Марков.
Как мы видим, мнения экспертов не дают пока однозначного ответа на вопрос, завершится ли СВО в 2024 году.
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