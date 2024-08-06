«Оптимистичный прогноз»: Рамзан Кадыров ждет победы России в 2024-м. Что думают эксперты

Рамзан Кадыров абсолютно уверен в победе Вооруженных Сил России в СВО в 2024 году

Фото: kremlin.ru

«Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений»

Чеченский лидер Рамзан Кадыров абсолютно уверен в победе Вооруженных Сил России в Специальной военной операции (СВО) в 2024 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-1».

«Победа 100 процентов в этом году будет за нами, в этом нет сомнений. У ВСУ пехоты нет. Мы идем вперед, мы продвигаемся», – сказал Кадыров.

Также он поделился информацией, которую глава Чечни получает из зоны СВО от командиров. Они информируют Кадырова о заходе на стратегически важные объекты. В частности, чеченский лидер выделил наступление российских войск под Волчанском.

«Со стороны Волчанска вообще нет проблем. Украинские солдаты сами сдаются в плен. Ребята говорят, что там воевать стыдно», – заявил Кадыров.

На фронте Россия владеет стратегической инициативой Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»​​​​

Еще в 2023 году Кадыров говорил о победе России в 2024-м

Напомним, что ранее глава Чечни писал в своем телеграм-канале о массовой сдаче в плен солдат ВСУ на артемовском направлении.

«Как правило, обычным украинским солдатам вышестоящие ставят невыполнимые задачи. Поэтому рядовые бойцы, среди которых большое количество принудительно мобилизованных, все чаще идут наперекор начальству», — написал он.

Интересно, что Рамзан Кадыров еще в 2023 году предсказывал, что Россия победит в спецоперации именно в 2024 году. Он писал это в ноябре 2023 года.

«Говорить о переговорах нет никакого смысла. Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа. Нам еще предстоит вернуть несколько городов. А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и наконец освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом», — писал он в своем телеграм-канале.

«Как правило, обычным украинским солдатам вышестоящие ставят невыполнимые задачи» Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

Пехота играет ключевую роль на СВО

Таким образом, позиция Рамзана Кадырова более чем за полгода не изменилась. Действительно, на фронте Россия владеет стратегической инициативой.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом «Татар-информа» поддержал Кадырова в вопросе ключевой роли пехоты, в успехах российских войск в зоне СВО.

«Территории все равно берутся пехотой. Какие бы технические средства ни использовались – дроны, артиллерия, бронетехника, авиация, все равно основная роль у пехоты. Основное значение играет ее выучка и подготовка. От ее упорства, настойчивости и умения воевать зависит победа. Та пехота, которая у нас есть сейчас, соответствует всем этим критериям, и этим можно объяснить продвижение наших войск вперед», – считает эксперт.

При этом ВС РФ планомерно наступают, несмотря на продолжающуюся техническую поддержку Западом киевского режима.

Киеву поставили первую партию долгожданных для Владимира Зеленского истребителей F-16 Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

F-16 Зеленского не спасут?

Более того, Киеву поставили первую партию долгожданных для Владимира Зеленского истребителей F-16. Однако эксперты справедливо полагают, что устаревшие модификации этих самолетов серьезного перелома в ход конфликта не внесут.

«Эти поставки имеют своей целью обеспечить воздушную безопасность Украины. Это борьба с “калибрами”, “геранями” и чтобы наша авиация на первой линии не применяла модули с планированием. Но вряд ли это получится, потому что наша система ПВО показала высокую эффективность. И F-16 мы в свое время сбивали успешно в Сирии комплексом F-200, и даже сирийцы их сбивали», – вспоминает Юрий Кнутов.

По его словам, российские ВС преодолеют все сложности, связанные с появлением на фронте американских истребителей, в течение месяца.

«Есть сложности с тем, что придется менять тактику наших операций с ударами по территории Украины. Но со временем мы это отработаем, и результаты будут не хуже, чем до поставок F-16. А может, и лучше», – уверен он.

Исход СВО будет зависеть не только от ситуации «на земле», но и от политической конъюнктуры Фото: © President Of Ukraine, CC0, commons.wikimedia.org

А что политика и дипломатия?

Понятно, что исход СВО будет зависеть не только от ситуации «на земле», но и от политической конъюнктуры. Известно, что киевский режим сражается с Россией на деньги коллективного Запада во главе с американцами. В США 5 ноября пройдут президентские выборы. При победе Дональда Трампа никто сейчас не рискнет предположить, что будет с финансовой подпиткой ВСУ.

«Перед выборами в США есть очень хороший шанс для завершения СВО», – сказал «Татар-информу» известный политолог и бывший дипломат Сергей Марков.

Впрочем, эксперт полагает, что мнение Рамзана Кадырова – это «оптимистичный прогноз». Марков считает, что на данный момент нет препятствий, чтобы СВО продолжалась и после 2024 года. По его мнению, Россия должна действовать в конфликте агрессивнее, чтобы ставки росли не для Киева, а для его хозяев по ту сторону океана.

«Все просто. Чем больше Россия наступает, тем больше стимулов у Запада для заключения соглашения. Или если бы речь шла о личных потерях Запада, например если бы наши взяли пример с хуситов и начали сбивать хотя бы в Черном море разведывательные дроны США, они бы немного испугались», – полагает Кнутов.

Также эксперт привел в пример Иран, у которого есть прокси-формирования, которые могут наносить удары, не подставляя в дипломатическом плане Тегеран.

«Если бы у России были бы подобные возможности, то мы могли бы вести войну не только на территории несчастной колонии Украины, но и на территории тех стран, которые являются инициаторами этой войны. Тогда бы у Запада было бы больше стимулов для заключения мирного договора. А то сейчас они рады и счастливы. Воюют руками украинских рабов и сами не несут почти никаких издержек», – считает Марков.

Как мы видим, мнения экспертов не дают пока однозначного ответа на вопрос, завершится ли СВО в 2024 году.