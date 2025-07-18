Opta Sports: «Зенит» станет чемпионом, ЦСКА возьмет серебро, «Краснодар» - бронзу
Суперкомпьютер Opta Sports сделал прогноз на сезон РПЛ 2025/26.
Согласно его данным, первое место займет «Зенит» с вероятностью 39,6%. Вторым станет ЦСКА с вероятностью 18,6%. Третьим – «Краснодар», 16,6%. «Спартак» финиширует четвертым (14,7%), пятым – московское «Динамо» (13%), а шестым – «Локомотив» (12,6%). «Рубину» прогнозируется восьмое место в таблице с вероятностью 11,2%.
Напомним, действующим чемпионом РПЛ является «Краснодар». Команда Мурада Мусаева в минувшем сезоне финишировала на первом месте с 67 очками и впервые в истории взяла чемпионство. Второе место занял «Зенит» с 66 баллами, а третье – ЦСКА (59).
Новый сезон стартует сегодня, 18 июля, матчем московского «Динамо» с «Балтикой». Игра состоится в 20:30 по мск.