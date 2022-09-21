Опросы и «ящик гласности»: Минлесхоз Татарстана рассказал, как борется с коррупцией

Для борьбы с коррупцией Минлесхоз Татарстана проводит онлайн-опросы общественного мнения, использует такие инструменты, как телефон доверия и «ящик гласности». Об этом «Татар-информу» сообщил первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Работа в сфере противодействия коррупции в Министерстве лесного хозяйства РТ проводится в соответствии с государственной программой «Реализация антикоррупционной политики РТ на 2015-2024 годы» и ведомственной антикоррупционной программой. Используются такие базовые инструменты, как онлайн-опросы, телефон доверия и «ящик гласности». В прошлом году в онлайн-опросе приняли участие более 1 тыс. человек», - сообщил он.

Зарипов отметил, что особое внимание в министерстве уделяется проверке достоверности и полноты представляемых государственными гражданскими служащими сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Такие данные предоставляют не только сотрудники Минлесхоза РТ, но и руководители подведомственных учреждений – лесничие и директора лесхозов республики. Так, за прошлый год были проверены сведения 56 госслужащих и 59 руководителей подведомственных учреждений, в этом году – еще 54 гослужащих и 59 руководителей.