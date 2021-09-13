Опрос: Женщины относятся к разводу проще, чем мужчины

За последние 10 лет женщины стали относиться к разводу спокойнее, чем мужчины, говорится в результате опроса, который провел сервис SuperJob.

53% опрошенных считает развод грустной, но в иногда необходимой мерой.

«Ничего страшного, все разводятся», — так относятся к расторжению брака 16% опрошенных, объясняя это тем, что в современном мире нет необходимости сохранять отношения, если супруги больше не любят друг друга.

Видят в разводе трагедию и считают его не допустимым для себя 14% россиян.

Тех, кто считает развод необходимым решением в некоторых ситуациях, намного больше среди уже разведенных (68%) и среди женщин, которые обычно и считают себя инициаторами расторжения брака (60% против 48% среди мужчин).

За десять лет, которые прошли с момента подобного исследования SuperJob, россияне стали воспринимать разводы спокойнее. Стало меньше тех, кто относится к расторжению брака как к трагедии, а число считающих его обычной практикой увеличилось.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. представителей экономически активного населения России из всех округов страны.