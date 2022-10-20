Опрос: треть татарстанцев довольны своей зарплатой

Уровень зарплаты в настоящее время устраивает 31% опрошенных жителей Татарстана. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные сервисом hh.ru.

«65% участников опроса из региона сообщили, что нынешняя заработная плата их не удовлетворяет. Остальные затруднились ответить», — сказано в сообщении.

Чаще других недовольны уровнем оплаты труда представители таких профессиональных сфер, как «Безопасность» и «Наука, образование», «Госслужба, НКО» и «Медицина, фармацевтика». Те, кто доволен зарплатой, работают в направлениях «Консультирование», «Высший менеджмент», «Закупки», «Добыча сырья» и «Управление персоналом».

Около 21% участников опроса из Татарстана сообщили, что их заработок должен вырасти более чем в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал. Еще 38% хотели бы, чтобы их зарплата увеличилась ровно в два раза.