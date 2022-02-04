Опрос: зарплатные ожидания соискателей из Татарстана выросли до 42 тысяч

В настоящее время средняя ожидаемая зарплата в Татарстане составляет порядка 41,9 тыс. руб. За последние два года она выросла почти на 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба hh.ru.

«Почти половина жителей Татарстана сегодня не готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. При этом чаще других не готовы снижать зарплатные ожидания представители автомобильного бизнеса, сферы строительства, недвижимости, добывающей отрасли и сферы продаж», — сказано в сообщении.

Ещё 36% жителей региона готовы снизить зарплатных ожидания ради сохранения работы или трудоустройства. Чаще других это отмечают представители банковской сферы, индустрии искусства, развлечений, масс-медиа и начинающие специалисты.